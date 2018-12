La prima auto di Cristiano Ronaldo in vendita al doppio del prezzo

Emery Smith rivela la sua identità per la prima volta e parla di 3000 autopsie fatte su corpi alieni : Emery Smith rivela la sua identità per la prima volta e parla di 3000 autopsie fatte su corpi alieni Se avete problemi nel credere ad altre forme di vita presenti nello spazio tenetevi forte, perchè Emery Smith, un informatore che fino adesso era rimasto anonimo per moltissimi anni rivela la sua identità per la prima volta racconta una storia che per molti potrebbe sembrare un film da Fantascienza. Secondo quanto raccontato da Emery Smith lo ...

La prima autostrada 'ecologica' in Europa? Potrebbe essere italiana" : In tale contesto l'obiettivo di divenire nei tempi più brevi possibili una delle prime autostrade d'Europa ad economia circolare, è particolarmente strategico', dice Francesco Bettoni , presidente ...

Incendio tmb Roma - ‘autocombustione? Possibile se rifiuti stoccati male’. Operai Ama : ‘Avvertito scoppio prima del rogo’ : La procura ha avviato un’indagine. Il pm Carlo Villani, già titolare di un fascicolo nel quale si ipotizzava il reato di inquinamento ambientale e attività di rifiuti non autorizzata, è arrivato per un sopralluogo, mentre la densa nube di fumo nero continua a incombere sulla periferia nord-orientale di Roma. A piazzale Clodio si attendono anche le informative delle forze dell’ordine e per il momento è prematuro stabilire la natura dolosa o ...

Incidente tra una volante della Polizia e un’auto a Torino - coinvolti tre giovani della primavera della Juventus [GALLERY] : Violento scontro tra le strade di Torino che vede coinvolti tre giovani calciatori della Primavera della Juventus Un’auto della Polizia a Torino è rimasta coinvolta, assieme ai due agenti a bordo, in un Incidente con una vettura su cui si trovavano tre giovani calciatori della Primavera della Juventus. Markovic, Makoun e Serrão si sono scontrati con la volante delle forze dell’ordine che viaggiava a sirene spiegate. Per fortuna ...

Tre "primavera" della Juventus centrano auto polizia : cinque feriti - nessuno grave : Alle 13:30 di oggi, lunedì 10 dicembre, tre giocatori della Primavera della Juventus si sono scontrati con una volante della polizia che viaggiava a sirene spiegate. L'incidente tra la Mercedes Coupé dei giovani calciatori e la "Gazzella" a Torino, all'angolo tra corso Potenza e via Luini: fortunatamente nessuno è rimasto ferito in modo grave, nonostante la Seat della polizia si sia ribaltata sul manto stradale.Nell'impatto, un poliziotto è ...

Incidente a Torino - auto con calciatori della Juve primavera si scontra con la Polizia : Un Incidente a Torino, attorno alle 13.30 , lunedì 10 dicembre, si è verificato in corso Potenza, all'incorcio con via Luini, ed ha coinvolto una Mercedes Coupè, su cui viaggiavano tre giocatori della ...

Volante della Polizia si ribalta dopo scontro con auto dei primavera della Juventus : Uno spaventoso incidente stradale si è verificato quest'oggi nel primo pomeriggio a Torino. Una Volante della Polizia, a bordo della quale viaggiavano due appartenenti alle forze dell'ordine, si è infatti completamente ribaltata dopo essersi scontrata con un'altra automobile, a bordo della quale si è scoperto successivamente essere presenti diversi giovanissimi calciatori, attualmente in forze nella Primavera della Juventus. L'impatto, almeno ...

Torino - terribile scontro tra volante Polizia e auto con calciatori della Juve primavera : Lo schianto all'altezza di un incrocio. La volante era in servizio e sopraggiungeva con sirene spiegate e lampeggianti accesi quando si è ritrovata alla sua destra un'auto civile che l'ha colpita in pieno facendola ribaltare completamente. Uno dei poliziotti è stato trasportato in ospedale con codice giallo mentre sono rimasti feriti in maniera meno grave il collega e i ragazzi.Continua a leggere

All'Automobile Club Cuneo un corso gratuito per ottenere la prima licenza : Presso l'Automobile Club Cuneo , Piazza Europa 5 " Cuneo, si stanno raccogliendo le prenotazioni per prendere parte al corso di "prima licenza sportiva", ovvero per chi desidera avvicinarsi al mondo dello sport automobilistico in veste di concorrente/conduttore. Le prenotazioni si chiudono mercoledì 12 dicembre. Il corso è completamente gratuito ed è in programma per giovedì 13 dicembre ...

Scala - niente prima del Cambiamento - piuttosto come cambia la prima : Mattarella rockstar e nell’autoscontro del foyer il trash è in via d’estinzione : “Con Napolitano, con Ciampi. Quelli sì che erano tempi”. Il presidente Mattarella ha appena attraversato il foyer come se fosse stato appoggiato su un tapis roulant da gate di un volo internazionale e la giornalista ciondola: “Lui no, non è sentito vicino dalla gente”. Magari, gli sarà forse venuta voglia di urlarle lui, il presidente, quando dopo due minuti la Scala non gli ha ancora permesso di sedersi. Ecco: grazie, ...

Tassa sull'auto già nel caos : prima lo stop - poi lo scontro : Il viceministro dell'Economia, Laura Castelli, ha però ribadito che l'eco-Tassa 'sta nel contratto di governo', mentre il sottosegretario Carlo Sibilia ha ricordato che l'emendamento è stato ...

Immatricolazioni auto a novembre : calo del 6 - 3% ma Lancia è prima tra le utilitarie : Il mercato italiano dell'auto a novembre si è contratto di oltre il -6%, sempre a causa della nuova normativa wltp che impedisce la vendita di modelli non in regola sul fronte emissioni. Numerose sono le case automobilistiche con il segno negativo rispetto a un anno fa. Ci sono però anche quelle in forte crescita, un progresso significativo perché raggiunto proprio in un momento difficile del mercato. Abbiamo così individuato cinque case ...

Rieti - l’autocisterna in fiamme pochi istanti prima dell’esplosione : intervengono i vigili del fuoco - poi il botto : Il video diffuso dalla Protezione civile Monterotondo mostra l’autocisterna in fiamme pochi istanti prima dell’esplosione. I vigili del fuoco sono intervenuti vicino a Borgo Quinzio, lungo la via Salaria, e sono stati coinvolti nell’incidente. L'articolo Rieti, l’autocisterna in fiamme pochi istanti prima dell’esplosione: intervengono i vigili del fuoco, poi il botto proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pallone d’Oro 2018 – Griezmann e Mbappé tra selfie e autografi prima della cerimonia : è ‘invasione’ di baby tifosi [VIDEO] : Kylian Mbappé e Antoine Griezmann sul tappeto rosso della cerimonia di consegna del Pallone d’Oro 2018 firmano autografi e si scattano selfie con i baby tifosi Kylian Mbappé e Antoine Griezmann al loro arrivo alla cerimonia di consegna del Pallone d’oro 2018 si concedono per autografi e selfie, ma non lo fanno con tifosi qualsiasi… I due campioni del mondo si prodigano prima del gran galà verso i baby fan che li attendono ...