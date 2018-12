La nuova Milano che funziona e piace

Cirque du Solei - TORUK – Il primo volo : lo spettacolo ispirato ad Avatar aggiunge una nuova data a Milano : Lo spettacolo del Cirque du Soleil ‘TORUK – Il primo volo’, ispirato ad Avatar, farà tappa a Milano dal 14 al 17 febbraio 2019 ispirato al film campione d’incassi Avatar di James Cameron, il nuovo show del Cirque du Soleil intitolato TORUK – Il primo volo, aggiunge un nuovo spettacolo a Milano venerdì 15 febbraio alle ore 16.30. I biglietti per la nuova replica sono in vendita ora su www.ticketmaster.it, ...

Milano : nuova illuminazione per il Duomo - accensione il 20 dicembre (2) : (AdnKronos) - "Il progetto, realizzato dalla Veneranda Fabbrica grazie ad un importante accordo sottoscritto con il Comune di Milano e A2A, ha richiesto un notevole impegno di risorse da parte dell’ente, ma siamo certi che esso sarà apprezzato e contribuirà a restituire bellezza e luminosità all’int

Milano : nuova illuminazione per il Duomo - accensione il 20 dicembre : Milano, 13 dic. (AdnKronos) - nuova illuminazione esterna per il Duomo di Milano. Giovedì prossimo, 20 dicembre, alle 18.45, in occasione del concerto di Natale, sarà acceso il nuovo impianto per illuminare la cattedrale di Milano. Dopo il completamento della nuova illuminazione interna del Monument

nuova area check-in all'Aeroporto di Milano Bergamo : All' Aeroporto di Milano Bergamo è stato completato il restyling dell'area check-in , con la creazione di un unico ambiente e disposizione dei banchi su una parete continua frontale alle porte di ...

Apre a Milano la nuova Università della Birra : Laurearsi in Birra e affini? A Milano sarà presto possibile. Il gruppo Heineken ha annunciato che nel 2019 sarà ufficialmente inaugurata nel capoluogo lombardo, e per la precisione nel quartiere di Lambrate, una nuovissima Università della Birra, ovvero uno speciale campus che attraverso l’esperienza di docenti altamente qualificati si proporrà come obiettivo quello di formare i professionisti del luppolo di domani. “Abbiamo ...

A Milano nuova torre di 25 piani in p.zza Carbonari - ordini online : Milano, 3 dic., askanews, - A primavera 2019 dovrebbero cominciare nei pressi di piazza Carbonari i lavori per la costruzione di un nuovo grattacielo, alto 86 metri per 25 piani e più di 100 ...

nuova collezione HELMO Milano : HELMO Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la Nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza, come l’adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione FuoriRotta, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che saranno […] L'articolo Nuova collezione HELMO Milano sembra essere il primo su ...

A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione : Milano e La Rinascente hanno ospitato la presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale con nuovi abbinamenti di colori e materiali. Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un’eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L’Uomo Vogue, con cui condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. […] L'articolo A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione sembra essere il primo su ...

Lega Pallavolo Serie A Femminile – Acquistata la nuova sede a Milano : La Lega Pallavolo Serie A Femminile ha una casa tutta sua, Acquistata la nuova sede a Milano Poco più di sei mesi fa Lega Pallavolo Serie A Femminile e Istituto per il Credito Sportivo siglarono un protocollo di intesa per impianti moderni e funzionali. Oggi, lunedì 26 novembre, il movimento di vertice Femminile italiano compie un primo e importante passo, ratificando l’acquisto di una nuova sede a Milano. Per la prima volta nella ...

La nuova Bentley Continental GT protagonista a 'Milano AutoClassica'" : La popolarità di questo modello è in aumento in tutto il mondo e le preferenze della clientela italiana fino a oggi si sono indirizzate per il 70% proprio verso la Bentley Continental GT che ...

Marotta in Lega con Antonello : la nuova Inter "nasce" in Lega - a Milano : Poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 21 novembre 2018, Beppe Marotta ha fatto il suo "ingresso" nel regno Interista. Siamo alla forma, non alla sostanza, beninteso. Tornato dalla Cina dopo i colloqui ...

Milano - selfie sui grattacieli : indagati due minori - facevano parkour estremo su un palazzo di Porta nuova : Le indagini dopo la denuncia di un abitante del palazzo. A metà settembre un 15enne era morto dopo esser precipitato dal tetto di un centro commerciale di Sesto San Giovanni

Top Gear - The Stig avvistato a Milano : una nuova avventura in Italia? [FOTO] : Il misterioso pilota del celebre programma Top Gear è stato immortalato al volante di una Lamborghini e a spasso nei pressi del Duomo di Milano The Stig, il celebre pilota “misterioso” in tuta e casco bianco del celebre programma di motori Top Gear è stato immortalato nelle ultime ore nei pressi del centro di Milano, sia mentre passeggiava a piedi nei pressi di Piazza Duomo che al volante di una potentissima Lamborghini Aventador ...

Starbucks - nuova apertura a Milano : in arrivo altre 15 caffetterie in Italia : Martedì 20 novembre a Milano, in Corso Garibaldi, apre la nuova caffetteria Starbucks: 200 metri quadrati in cui lavoreranno 28 persone servendo, oltre a tutte le tipologie di caffè tipiche degli Starbucks Core anche prodotti pensati esclusivamente per i clienti Italiani...