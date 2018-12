La nuova collezione Nike progettata dall’intelligenza artificiale

Mango presenta la nuova collezione autunno/inverno 2018-19 per feste sfavillanti [GALLERY] : Welcome to the dance Floor: look sfavillanti, paillettes e vestiti di raso per festeggiare con stile le prossime feste Look sfavillanti, silhouette definite, tute metallizzate, top asimmetrici, vestiti di raso e orecchini favolosi: una scommessa vincente per le serate di festa con Mango. Gli stili più trendy della stagione con le #MangoGirls che danno ispirazione per i look per le ...

Scuderia Ferrari Collection SS19 – I codici del DNA Ferrari al centro della nuova collezione : Una nuova collezione elegante e casual al tempo stesso per Scuderia Ferrari Collection SS19 I codici stilistici Ferrari in evidenza, accentuati da linee decise e accattivanti e valorizzati dall’uso di materiali innovativi. Sono questi i principi ispiratori della nuova collezione primavera-estate di Scuderia Ferrari per uomo, donna e bambino, che non dimentica gli amanti delle competizioni automobilistiche e si rinnova con una proposta di ...

nuova collezione HELMO Milano : HELMO Milano è tornata quest’anno all’EICMA con un proprio spazio espositivo, per presentare la Nuova gamma prodotto 2019, ricca di contenuti e di tante colorazioni inedite di tendenza, come l’adozione dei rivestimenti in carbon look su tutta la produzione FuoriRotta, e la presentazione in anteprima dei nuovi modelli ideati in collaborazione con IUTER, che saranno […] L'articolo Nuova collezione HELMO Milano sembra essere il primo su ...

Unbox Xmas – Aw Lab presenta la nuova campagna dedicata ai 90’s : collezione sneaker esclusiva e capsule apparel in limited edition [GALLERY] : Aw Lab presenta Unbox Xmas, The new Xmas campaign inspired by 90’s. In esclusiva: Puma, Fila, Champion, Diadora e la MTV apparel capsule AW LAB presenta per il Natale 2018 Unbox Xmas, la nuova campagna dedicata alla sua social community. Un’iniziativa unica che permetterà a tutti di accedere ogni giorno, dal 29 novembre al 24 dicembre, ad una sorpresa esclusiva. Tutti i giorni sul profilo instagram di AW LAB, verrà svelato e messo a ...

A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione : Milano e La Rinascente hanno ospitato la presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale con nuovi abbinamenti di colori e materiali. Per lanciare la nuova protagonista, il marchio Fiat ha scelto un’eccellenza nel mondo dello stile e della moda: L’Uomo Vogue, con cui condivide gli stessi valori di eleganza e cura dei dettagli. […] L'articolo A Milano sfila la nuova Fiat 500 Collezione sembra essere il primo su ...

Alessandra Ambrosio super sexy per una nuova collezione d’intimo : Smesse le ali di angelo di Victoria’s Secret un anno fa, Alessandra Ambrosio, 37 anni, continua a essere un punto di riferimento per il mercato della lingerie e una bellezza in cui le donne si riconoscono. Oggi forse anche di più, perché l’idea che sta dietro a Lascana, il marchio tedesco per cui posa questo inverno, è, come lei stessa spiega, quella di una femminilità self confident che si declina in prodotti pensati per ...

Mimì à la Mer presenta la nuova collezione FW 18-19 : maglioni over e body sparkling per il look perfetto per le feste [GALLERY] : Mimì à la Mer presenta la collezione autunno-inverno 2018/19 per un look natalizio perfetto Le feste natalizie si avvicinano sempre più e le amanti del fashion cercano già i capi perfetti da indossare per un look da urlo nelle ricorrenze speciali. Per questo motivo, Mimì à la Mer, brand made in Italy apprezzatissimo dalle fashion addicted, ha deciso di realizzare una collezione autunno-inverno davvero speciale. Velluto, lana Mohair e ...

Chiara Ferragni X Converse – La nuova collezione da oggi online va già a ruba! [GALLERY] : Chiara Ferragni e la sua nuova collezione X Converse, la fashion blogger lancia il nuovo trend di stagione: i glitter sulle sneakers Chiara Ferragni lancia la nuova collezione nata dalla sua ormai rodata collaborazione con Converse. La fashion blogger dai social ha dato il via da questa mattina all’acquisto online delle sneakers che potrebbero dettare il nuovo trend di stagione: i glitter sulle scarpe sportive. Disponibili in vari ...

Vans presenta la nuova collezione ispirata ai 60 anni di esplorazione dello Spazio [GALLERY] : Vans commemora 60 anni di esplorazione dello Spazio e innovazione con la collezione Space Voyager dedicata alla NASA. Una collezione megagalattica di calzature e abbigliamento disponibile dal 2 novembre Vans celebra la NASA con una storica collezione di calzature e capi d’abbigliamento che rende omaggio a sei decenni di esplorazione e scoperta dello Spazio. La collezione Vans Space Voyager sbarca nei punti vendita Vans e online il 2 ...

Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez : shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ : Belen e Cecilia Rodriguez in Marocco: in bikini per lo shooting Lo shooting in Marocco è bollente, il backstage “autoprodotto” con il suo smartphone, ancora di più. Belen infiamma i social con scatti e video mozzafiato,... L'articolo Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez: shooting in Marocco per la loro nuova collezione ‘Me Fui Beachwear’ proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

nuova Fiat 500 Collezione Styled by L’Uomo Vogue : La Fiat 500 è da sempre un’icona di eleganza. Ha una lunga storia, quest’anno compie 61 anni, e ancora oggi con diverse declinazioni si distingue per il suo design e un equipaggiamento innovativo e sofisticato. L’Uomo Vogue, invece, ricorda il direttore Emanuele Farneti, oggi compie 50 anni. Il magazine di Condé Nast e l’automobile di Torino hanno quindi percorso molta strada insieme. E insieme, ognuno nel proprio ...

A Milano la sfilata della nuova Fiat 500 Collezione [GALLERY] : Alla Rinascente di Milano, simbolo storico nella città della moda per eccellenza, l’evento di presentazione della nuova 500 Collezione, che riporta il marchio Fiat a essere protagonista nel mondo del fashion Si è svolto ieri sera alla Rinascente di Milano l’evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle nuances dell’autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati ...

Fedez per Diesel Hate Couture - la nuova collezione contro il bullismo presentata a Milano il 20 ottobre : Fedez per Diesel Hate Couture: sarà a Milano sabato 20 ottobre per presentare la nuova collezione in edizione limitata contro il bullismo. Diesel lancia la nuova linea personalizzabile, Hate Couture, contro il bullismo, e coinvolge il rapper italiano Fedez, attualmente giudice a X Factor, marito della fashion influencer Chiara Ferragni e padre di Leo. Diesel lancia una selezione di capi realizzati in collaborazione con Fedez che verranno ...

Deus Ex Machina : presentata la nuova collezione : Oggi questi laboratori del mondo Deus sono conosciuti come i "Templi dell'entusiasmo": grandi spazi espositivi con officina, negozio e café, dove sperimentare, vedere e toccare con mano oggetti rari ...