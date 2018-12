La manovra bis dell' Italia e i tassi della Fed al test dei mercati

Berlusconi : "Non bisogna cambiare manovra ma governo" | "Contatti tra M5s e nostri senatori" : Il presidente di Forza Italia pensa ad un ticket elettorale con una donna e sgancia l'affondo: "Lavoriamo a un governo con esponenti M5s e Salvini"

manovra bis - slitta a marzo il reddito di cittadinanza : Roma - Una limatura al deficit da tre miliardi. Poi una sforbiciata a tutti i capitoli di spesa in modo da spostare risorse sugli investimenti. Il dossier sulle modifiche alla Manovra è allo studio ...

Gentiloni a Sky TG24 : 'Sulla manovra bisogna cercare un compromesso' - : ... e con il direttore de Il Messaggero, Virman Cusenza, è occasione per parlare della situazione del centrosinistra e per discutere e approfondire le tematiche di attualità politica

Giulia Bongiorno avvisa Matteo Salvini : 'Sulla manovra bisogna cercare il dialogo con l'Europa' : E sullo spread a 300 afferma: 'Ovvio che mi preoccupa', 'ma siamo consapevoli che la nostra economia è solida, comunque io sono per il dialogo. E il premier sarà convincente'. Infine, da ministro ...

Offerta all’Ue : manovra bis dopo le Europee : Sfila via dall’aula poco prima di Giuseppe Conte, il ministro Giovanni Tria, e lascia cadere una battuta enigmatica - «le novità ci saranno quando ci sarà la trattativa» - che si iscrive nella foto della mano tesa che il governo vuole consegnare a Bruxelles per aprire un tavolo di confronto. ...

manovra - Giorgetti : “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” : “Bisognerebbe iniziare a vietare le vendite allo scoperto anche in Italia” dei titoli di Stato. Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, a margine di un’iniziativa al ‘Corriere dello Sport’, commentando lo spread salito a 326. L'articolo Manovra, Giorgetti: “Spread a 326? Bisognerebbe vietare le vendite allo scoperto dei titoli di Stato” proviene da Il Fatto ...

Salvini : 'Difenderò la manovra come un rugbista'. Salta vertice a Palazzo Chigi : E' giallo sul presunto incontro di stamattina tra il premier e i suoi vice, per dare il via definitivo alla lettera di risposta all'Ue sulla legge di Bilancio, con versioni contrastanti tra Lega e M5s.

manovra - non c’è il tavolo sul caporalato “Ispettori? Controllano a sfruttamento avvenuto - invece bisogna prevenirlo” : Nella bozza del 29 ottobre c’era. In quella del 31 ottobre, poi trasformata nella versione ufficiale bollinata e approvata dal Quirinale per la trasmissione alle Camere, non c’era più. Sono bastate 48 ore perché l’annunciato tavolo sul caporalato sparisse dalla legge di bilancio. A pagina 20 della bozza del 29 ottobre si legge che “Il Fondo nazionale per le politiche migratorie (…) è incrementato di 3 milioni di ...

Una manovra bis a giugno : l'offerta del governo all'Unione Europea : Il premier, con i ministri dell'Economia e degli Esteri Tria e Moavero, sta cercando una mediazione che permetta a governo e Commissione di salvare la faccia riuscendo a far calare lo spread sotto ...

Salvini : Italia non ha bisogno di "aiuti esterni" - manovra darà stabilità : ... sottolineando di essere però d'accordo con il ministro dell'Economia Giovanni Tria quando esprime preoccupazione sull'alto livello raggiunto dallo spread. 'Non abbiamo bisogno di aiuti esterni. La ...

Luigi Bisignani - perché Salvini e Di Maio godono per la bocciatura della manovra : La bocciatura della manovra potrebbe rivelarsi il regalo elettorale più generoso mai fatto da parte della Commissione europea a Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Luigi Bisignani sul Tempo è certo che le ...