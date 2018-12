La Lazio piange Felice Pulici indimenticato portiere del primo scudetto

La Lazio piange Pulici : muore a 72 anni lo storico portiere del primo scudetto : La Lazio e il mondo del calcio italiano piangono la morte di Felice Mosé Pulici, ex portiere biancoceleste scomparso oggi all'età di 72 anni. L'ex estremo difensore di Lecco , Novara, Monza e Ascoli, tra l'altro, ...

F1 - le riveLazioni di Ricciardo : “in Messico ho visto i miei meccanici piangere - ho perso il sonno per i ritiri” : Il pilota della Red Bull ha parlato dell’ultimo scorcio di stagione in Red Bull, svelando alcuni retroscena sorprendenti L’ultima parte del 2018 è stata davvero complicata per Daniel Ricciardo, visti tutti i ritiri a cui ha dovuto far fronte. L’australiano ha scelto di uscire allo scoperto, svelando le sensazioni avvertite nel corso di quelle dure settimane, passate a rimuginare sugli errori commessi e sulla sfortuna ...

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari e la segnaLazione su Gemma Galgani : lei scoppia a piangere - Trono Over - - IlSussidiario.net : UOMINI e DONNE, anticipazioni: ultme puntate prima della lunga pausa natalizia, fino a quando andrà in onda il Trono Over?

Giulia Provvedi piange al GF Vip : riveLazioni importanti sul fidanzato : Grande Fratello Vip, Giulia Provvedi in lacrime per il fidanzato: le parole d’amore Giulia Provvedi si è fatta conoscere con il sorriso stampato sempre sulle labbra. In ogni caso, anche lei ha i suoi momenti no. Questa volta è proprio la bionda de Le Donatella ad essere finita in lacrime. La giovanissima donna si è […] L'articolo Giulia Provvedi piange al GF Vip: rivelazioni importanti sul fidanzato proviene da Gossip e Tv.

Teresa Langella piange a Uomini e donne : la segnaLazione di Karina Cascella su Federico… : Il trono classico torna in onda dopo quindici giorni e lo fa con Teresa Langella che piange a Uomini e donne per il bel Federico Rubini. A rovinare l’idillio d’amore che era nato tra loro è stata Karina Cascella. L’ex opinionista del programma è tornata in studio per una segnalazione proprio sul preferito di Teresa Langella. Secondo la napoletana lui vede un’altra ragazza fuori, una sua amica, la stessa che ha frequentato ...