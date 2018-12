La Cometa di Natale | un “batuffolino” verde nel cielo di Dicembre FOTO

Stasera sarà possibile vedere ad occhio nudo la Cometa di Natale : Proprio nei giorni nei quali migliaia di italiani sono impegnati nell'addobbare la propria casa per le imminenti festività natalizie, uno dei simboli del Natale si sta avvicinando alla Terra, per la gioia di grandi e piccini, amanti del Natale e anche della scienza. Da diversi giorni ormai, infatti, la cometa 46P/Wirtanen, questo il suo nome scientifico, è visibile ad occhio nudo. Tralasciando la suggestione che la comparsa di un simbolo ...

