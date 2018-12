La Chiesa ortodossa ucraina si è staccata da quella russa e ha scelto come suo nuovo

La Chiesa ortodossa ucraina si stacca da quella russa : Per ragioni politiche più che religiose: il patriarca russo non l'ha presa bene, e ha minacciato uno scisma

Ucraina : presidente Poroshenko - il 15 dicembre concilio unificazione Chiesa ortodossa autocefala : ... una dinamica che sembra aver avviato una profonda spaccatura nell'unità del mondo ortodosso. Tale scenario, che apparentemente si muove sul piano confessionale, ha in realtà motivazioni politiche ...

La crisi tra Russia e Ucraina spacca la Chiesa Ortodossa : ... la tensione tra Russia ed Ucraina per la Crimea si riflette e raddoppia nel grande scontro che va dividendo le 14 chiese autocefale che compongono il mondo dell'ortodossia orientale. L'andamento dei ...

Romania - inaugurata la Chiesa ortodossa più grande al mondo : A Bucarest è stata in questi giorni inaugurata la ' chiesa ortodossa più grande del mondo '. Il nuovo edificio, inteso a 'rendere omaggio agli eroi nazionali', presenta infatti un'altezza di 120 metri e la sua consacrazione ha rappresentato il culmine delle celebrazioni per il ...

Nella Chiesa ortodossa è in corso uno scisma : di Riccardo Cristiano* Quello degli scismi ecclesiali sembrava un tempo ormai lontano. Poi, improvvisamente, la rottura dell’unità ortodossa sul riconoscimento della richiesta ucraina ad avere anch’essa un proprio patriarcato autonomo, non più dipendente da quello di Mosca, ha riportato lo scisma, cioè lo “strappo”, Nella realtà dell’oggi. Kiev rivendica un proprio patriarcato, alla stregua di bulgari, romeni e serbi, da quando terminò la Prima ...

Così la Chiesa ortodossa è arrivata allo scisma tra Mosca e Kiev : ... il cui primato d'onore non è peraltro effettivo su tutte le comunità ortodosse del mondo. Queste, come è noto, sono tutte 'autocefale'. Il pugno tremendo di Stalin L'Ucraina ha già vissuto il ...

Costantinopoli - scisma nella Chiesa ortodossa. I russi : colpa degli Usa : Hilarion annuncia: 'Non parteciperemo ad alcuna Commissione presieduta o co-presieduta dal patriarca di Costantinopoli, che nel mondo ortodosso avrebbe invece un ruolo di `primus inter pares´, ...

Chiesa ortodossa : E’ SCISMA/ Metropolita di Mosca annuncia il distacco dal patriarcato di Costantinopoli : La CHIESA ORTODOSSA di Mosca ha annunciato lo SCISMA dal patriarcato di Costantinopoli, riconosciuto come la guida di tutte le chiese ortodosse orientali, dopo il caos Ucraina(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 12:46:00 GMT)

La Chiesa ortodossa russa ha interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli : è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo : La Chiesa ortodossa russa ha annunciato di aver ufficialmente interrotto le relazioni con il Patriarcato di Costantinopoli, la Chiesa ortodossa con sede a Istanbul, in Turchia, considerata la più autorevole e prestigiosa tra le varie chiese ortodosse. La decisione è The post La Chiesa ortodossa russa ha interrotto i legami con il Patriarcato di Costantinopoli: è il più grave scisma nella Chiesa ortodossa da oltre un secolo appeared first on Il ...

La Chiesa ortodossa russa rompe le relazioni con Costantinopoli - : Il Santo Sinodo della Chiesa ortodossa russa ha deciso di sospendere il legame eucaristico con il Patriarcato di Costantinopoli. Lo ha reso noto il metropolita Hilarion, capo dipartimento dei legami ...

Discusso da Putin lo scisma della Chiesa ortodossa in Ucraina al Consiglio di sicurezza - : Nella riunione sono state inoltre affrontate le questioni d'attualità della politica interna russa, in particolare i temi legati all'economia e al welfare. Sono state anche discusse questioni ...

Patriarca di Costantinopoli : “Chiesa ortodossa Ucraina indipendente da Mosca”/ Il nuovo ‘scisma’ d’Oriente : ‘Scisma" nella Chiesa d'Oriente: Patriarca di Costantinopoli annuncia “indipendenza della Chiesa Ortodossa di Ucraina da quella di Mosca". Le reazioni: nuovo scontro Russia-Kiev(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 10:36:00 GMT)

Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina : Il Patriarca della Chiesa ortodossa di Costantinopoli, Bartolomeo, ha ufficialmente deciso di rendere “autocefala”, cioè indipendente, la Chiesa ortodossa ucraina, che finora dipendeva formalmente da quella russa. Era una decisione che si aspettava da alcuni giorni e che ha prodotto immediatamente delle The post Il Patriarca di Costantinopoli ha ufficialmente riconosciuto l’indipendenza della Chiesa ortodossa ucraina appeared first on Il ...