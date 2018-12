Kathy Hill | che rubava il cuore a George Michael in “Last Christmas”

dilei

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Lo scorso Natale ti ho dato il mioMa il giorno dopo l’hai dato via Quest’anno, per salvarmi dalle lacrime Lo darò a qualcuno di specialeLo cantava(sex symbol dell’epoca) nel lontano dicembre 1984 nella canzone che divenne un successo incredibile quell’anno e in quelli a venire, considerato che ad oggi è uno maggiori successi musicali di sempre: Last Christmas. Brando ancora trasmesso dalle radio durante le Feste, colonna sonora di film natalizi e melodia in grado di far battere ila chi aveva vent’anni allora e chi li ha oggi.Oggi chenon c’è più, morto, ironia della sorta, proprio il giorno di Natale del 2016, a causa di una attacco cardiaco, è commovente rivedere quel video girato quasi 25 anni fa, con ungiovanissimo e nel pieno della sua bellezza, vestito con il classico abbigliamento colorato e sgargiante anni ’80. ...