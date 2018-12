Juventus | Bonucci | ' I social devono educare Gli haters? Si sfogano così perché gli manca

Juventus - Bonucci esulta in piemontese per la vittoria nel derby : Ieri sera la Juve, grazie ad un gol realizzato da Cristiano Ronaldo, si è aggiudicata il derby della Mole. I bianconeri sono riusciti a strappare l'ennesima importante vittoria nonostante il Torino abbia, comunque, provato ad impensierire la squadra di Allegri. La Juventus, infatti, ha resistito agli attacchi granata e poi ha trovato la via del gol dopo che Mario Mandzukic è stato fermato in area da Ichazo. L'arbitro Guida ha concesso il rigore ...

Ronaldo : '5000 volte Juventus'. Bonucci : 'Turin al'è Bianca e Neira'' : TORINO - ' Vittoria storica, traguardo importante, traguardo storico... 5000 volte Juve! #fino alla fine'. Cristiano Ronaldo celebra la cifra tonda nella storia bianconera pubblicando la foto del suo ...

Juventus - Can e Bonucci probabili titolari nella formazione contro il Torino : Questa mattina, la Juve si è ritrovata alla Continassa per svolgere la rifinitura in vista del derby di oggi. Infatti, i bianconeri ieri sera non sono andati in ritiro visto che Massimiliano Allegri ha deciso di lasciare liberi i suoi ragazzi che erano reduci dalla partita contro lo Young Boys e ha preferito che trascorressero la vigilia della partita contro il Torino con le rispettive famiglie. Dunque la Juventus stamane ha fatto le ultimissime ...

Juventus - Leonardo Bonucci vuole dimenticare lo Young Boys : “adesso testa al derby” : Juventus, Leonardo Bonucci vuole voltare pagina dopo la sconfitta di ieri sera in Champions League contro lo Young Boys “Guardiamo avanti, fortunati a tenere il primo posto in un giorno dove molte cose non sono andate nel verso giusto. Adesso pensiamo a sabato“. E’ già proiettato al derby della Mole contro il Torino il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, che sui social è tornato anche a parlare della sconfitta per ...

Juventus - Mandzukic - Pjanic - Ronaldo e Bonucci esultano dopo la vittoria contro l'Inter : Ieri sera, la Juve ha battuto l'Inter nel Derby d'Italia grazie al gol di Mario Mandzukic. Il numero 17 bianconero è stato bravissimo a buttare in rete il pallone servitogli magistralmente da Joao Cancelo. Al termine della sfida la soddisfazione in casa Juventus era moltissima anche perché con questi tre punti i nerazzurri scivolano a 14 punti di distanza. I giocatori juventini al triplice fischio hanno espresso tutta la loro soddisfazione ...

Juventus : dubbio Benatia - Bonucci contro l'Inter - in attacco potrebbe esserci un cambio : Questa mattina, la Juve ha continuato la sua marcia di avvicinamento alla partita contro l'Inter. Domani, per i bianconeri sarà già vigilia della sfida contro i nerazzurri e Massimiliano Allegri, prima di scendere in campo per l'allenamento pomeridiano, terrà la classica conferenza stampa pre - gara. Il tecnico livornese risponderà alle domande dei cronisti e chissà che non possa dare qualche indicazione a proposito della formazione che ...

Juventus - Bonucci dimentica il Milan e provoca i tifosi rossoneri [VIDEO] : Il rapporto tra Bonucci e il Milan, volendo estremizzare, è durato grossomodo quanto un temporale estivo. All’inizio con squilli di tromba e progetto imperniato sul centrale della Nazionale si sono contrapposti i primi mesi caratterizzati dal rendimento disastroso e l’addio burrascoso dopo appena una stagione. Tutto ciò ha provocato scompensi nell’ambiente rossonero, che gli ha concesso troppo in fretta i gradi di leader ...

Juventus - Bonucci e quella puntura velenosa nei confronti del Milan : “ho perso un anno…” : Commentando il traguardo delle 53 presenze in Champions con la maglia della Juventus, Bonucci si è lasciato andare ad una frase che non è piaciuta ai tifosi del Milan Una frase che ha fatto discutere, scatenando la reazione dei tifosi del Milan. Il protagonista? Leonardo Bonucci che, nel commentare il traguardo delle 53 presenze con la maglia bianconera, ha utilizzato un’espressione che non è piaciuta affatto ai fan rossoneri. ...

VIDEO/ Juventus Spal - 2-0 - - Bonucci : 'Vittoria fondamentale'. Gol e highlights della partita - Serie A - - IlSussidiario.net : VIDEO Juventus Spal , risultato finale 2-0, : highlights e gol della partita, valida nella 13giornata del Campionato di Serie A.

Juventus - la fascia da capitano a Mandzukic? Bonucci non fa polemiche : Leonardo Bonucci ha parlato della vittoria della Juventus sulla SPAL, ma anche della fascia da capitano finita sul braccio di Mandzukic Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato dopo la gara vinta contro la SPAL ai microfoni di Skysport. Il difensore ieri si sarebbe forse aspettato di avere al braccio la fascia di capitano data l’assenza di Chiellini, ma così non è stato, Allegri ha scelto Mandzukic per la prima ...

Juventus - oggi rientrano i nazionali : Bonucci è carico in vista dei prossimi impegni : Nel pomeriggio, la Juve sarà in campo alla Continassa per proseguire la preparazione in vista del match contro la Spal. I bianconeri da oggi ritroveranno gran parte dei nazionali e la preparazione per il match di sabato potrà così entrare sempre più nel vivo. Oltre a ritrovare i calciatori che rientreranno dagli impegni contro le rispettive selezioni, la Juventus valuterà anche lo stato di forma degli infortunati e la speranza è che qualcuno di ...

Juventus - Bonucci e Chiellini rientrano prima : TORINO - Metti un pomeriggio, alla Continassa, all'insegna dei sorrisi. Quelli dei giocatori, reduci dai tre giorni di riposo concordati all'indomani dell'impegnativo ciclo di partite chiuso in ...

Milan-Juventus - il post di Bonucci fa infuriare i tifosi rossoneri : Leonardo Bonucci ha postato una foto con commento a corredo, che non è stata gradita dai tifosi del Milan Una faccia sorridente, il tag in quel di San Siro ed un commento forse provocatorio. Questo il post Instagram di Leonardo Bonucci, il quale ha fatto arrabbiare (nuovamente) i tifosi del Milan dopo la gara di ieri sera contro la sua Juventus. “Vittorie così hanno un peso ed una valenza doppia“, ha scritto Bonucci sui ...

Juventus - Bonucci sull’esclusione : “Non mi sarei mai tirato indietro - queste gare mi esaltano” : La partita di ieri tra Milan e Juve ha avuto come tema principale Gonzalo Higuain, autore di un errore dal dischetto ed espulso in seguito alle eccessive proteste. Ma il match ha avuto anche un protagonista mancato: si tratta di Leonardo Bonucci, lo scorso anno in rossonero prima di tornare quest’anno sotto la Mole da cui proveniva. Durante la gara, che lui ha osservato interamente dalla panchina, il tifo milanista gli ha dedicato ...