J' ACCUSE Il nuovo attacco dell' Ue arriva con le banche

Nuovo ACCUSE sul caso borotalco - Johnson & Johnson affonda a Wall Street : Johnson & Johnson ha toccato i minimi intraday al New York Stock Exchange , -6% a 137,73 dollari, dopo indiscrezioni di Reuters secondo cui l'azienda sapeva da decenni che il suo talco per bambini ...

Nuovo ACCUSE sul caso borotalco - Johnson & Johnson affonda a Wall Street : Johnson & Johnson ha toccato i minimi intraday al New York Stock Exchange , -6% a 137,73 dollari, dopo indiscrezioni di Reuters secondo cui l'azienda sapeva da decenni che il suo talco per bambini ...

Ungheria : ACCUSE di revisionismo per il nuovo museo dell'Olocausto : Vogliamo che sia chiaro in modo inequivocabile che nessun governo al mondo può decidere chi ha il diritto di rappresentare una comunità religiosa. L'Emih non rappresenta gli ebrei ungheresi '. Un'...