Isola dei famosi | l' indiscrezione clamorosa | chi sbarca da Beautiful | la voce sul reality

Concorrenti Isola dei Famosi 2019 : Jeremias Rodriguez tra i naufraghi? : L’Isola dei Famosi, anticipazioni: Jeremias Rodriguez tra i possibili Concorrenti Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi 2019? A quanto pare sì, e a dare questo scoop è stata la pagina instagram SpySee. Per quest’ultimo sarebbe il secondo reality show visto che l’anno scorso ha partecipato insieme alla sorella Cecilia al GF Vip. Tra l’altro Jeremias Rodriguez, parlando de L’Isola in un’intervista ...

Beautiful Ridge : l’attore Ronn Moss verso l’Isola dei Famosi 2019 : Isola dei Famosi 2019: nel cast anche Ronn Moss di Beautiful? Ronn Moss di Beautiful verso l’Isola dei Famosi 2019. A riportare l’indiscrezione il settimanale Vero. Pare che la produzione del reality show sia intenzionata ad arruolare nel cast della nuova edizione il vecchio Ridge Forrester. Il 66enne si metterà davvero in gioco in Honduras? […] L'articolo Beautiful Ridge: l’attore Ronn Moss verso l’Isola dei Famosi ...

L'Isola dei Famosi 2019 : Giordano Mazzocchi nel cast? Nilufar Addati commenta su Instagram : Neanche il tempo di digerire la terza edizione del Grande Fratello VIP che una nuova carovana di reality sta per inondare nuovamente il piccolo schermo, tra cui la quattordicesima stagione delL'Isola dei Famosi in piena preparazione. Fra la scelta del nuovo inviato e la composizione del cast la macchina organizzativa si è già messa in moto. Poco più di un mese e nuovi vip animeranno le spiagge dell'Honduras.A proposito di cast, Giordano ...

Isola dei FAMOSI 2019/ Anticipazioni e cast : Luca Vismara da Amici all'Honduras? L'indiscrezione : ISOLA dei FAMOSI 2019, Anticipazioni e cast: Alba Parietti opinionista? Tra i naufraghi, i gettonati sono Ignazio Moser e Luca Onestini.

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti e tutte le anticipazioni : Al via a gennaio la quattordicesima edizione del reality show prodotto da Magnolia. Alla conduzione Alessia Marcuzzi. Ecco...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Alba Parietti opinionista - Onestini e Moser i più richiesti : Isola dei Famosi 2019, Anticipazioni e cast: Alba Parietti opinionista? Tra i naufraghi, i gettonati sono Ignazio Moser e Luca Onestini.

Giorgio Manetti : "La mia nuova fidanzata mi lascia tranquillo. Isola dei Famosi 2019? Sarebbe una bella esperienza" : Giorgio Manetti, intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', ha confessato di essere tornato, da qualche settimana, da Praga, dove ha trascorso una splendida vacanza con la nuova compagna, con cui condivide passioni e interessi: Mi piace il divertimento, anche se mi interessa pure fare una vacanza culturale. Come lei, amo molto andare indietro nel tempo nei posti dove non ci sono negozi, nè centri commerciali. La nuova fidanzata, ...

Isola dei famosi - concorrenti passati da U&D : da Giordano a Giorgio Manetti (Rumors) : Anche quest'anno su Canale 5 tornerà l'appuntamento con l'Isola dei famosi 2019, il fortunato reality show presentato da Alessia Marcuzzi, che continua ad essere uno dei programmi di punta della programmazione invernale del Biscione. Le anticipazioni rivelano che in queste settimane la produzione sta lavorando per scegliere i nomi dei nuovi concorrenti che vedremo mettersi in gioco quest'anno e non si esclude che possano esserci anche degli ex ...

Isola dei Famosi - Nilufar racconta la verità sulla partecipazione di Giordano : Concorrenti Isola dei Famosi 2019: Giordano Mazzocchi nel cast? Nell’ultimo periodo si sta molto parlando dei possibili concorrenti dell’Isola dei Famosi 2019. Tra questi è spuntato il nome di Giordano Mazzocchi, l’ex corteggiatore di Uomini e Donne scelto da Nilufar Addati. Qualcuno ha dato per certa la sua partecipazione all’Isola, ma la fidanzata ha voluto […] L'articolo Isola dei Famosi, Nilufar racconta la ...

Giordano Mazzocchi all'Isola dei famosi? Nilufar spiega : 'Non ne sappiamo niente' : Giordano Mazzocchi sarà oppure no nel cast della prossima Isola dei famosi? Da quando sul web ha iniziato a circolare il gossip secondo il quale il romano sarebbe in procinto di naufragare in Honduras, sono tante e contrastanti le novità che trapelano a riguardo. Nilufar Addati, nel corso di un evento, ha risposto in modo un po' diplomatico alla domanda sulla chiacchierata partecipazione del suo fidanzato al reality di Canale 5: la napoletana ha ...

Walter Nudo/ "Tante cose sono cambiate dalla vittoria all'Isola dei Famosi. Non smetto di sognare" - Verissimo - : Walter Nudo ospite di Silvia Toffanin a Verissimo: la vittoria al Grande Fratello Vip e la nuova vita dopo l'uscita dal reality.

Berlino - ecco la megahall dell'Isola dei Musei. Accoglierà 3 milioni di turisti all'anno : I berlinesi l'hanno già soprannominato 'il guardaroba più caro del mondo': in quasi dieci anni i costi sono lievitati da 71 a 134 milioni di euro. Ma finalmente il nuovo, imponente ingresso alla berlinese Isola dei musei progettato da David Chipperfield è stato ...

Isola dei Famosi 2019/ Anticipazioni e cast : Giulia De Lellis e Andrea Pinna tra i naufraghi : Isola dei Famosi 2018, Anticipazioni cast e news: Giulia De Lellis, Jeremias Rodriguez e Andrea Pinna tra i naufraghi? Le ultime indiscrezioni.

Antonio Pinna - futuro concorrente dell'Isola dei Famosi - rivela : «Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici» : 'Il mio ex mi ha tradito con un ballerino di Amici ' . Così Antonio Pinna , blogger già vincitore di Pechino Express e futuro concorrente dell' Isola dei Famosi 2019 , nella puntata di 'rivela: il ...