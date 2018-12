huffingtonpost

: Intervista a Marina Abramovic. “Le regole sono necessarie per essere liberi” - matteo_bonux : Intervista a Marina Abramovic. “Le regole sono necessarie per essere liberi” - HuffPostItalia : Intervista a Marina Abramovic. “Le regole sono necessarie per essere liberi” - marina_karuso : RT @tgrvda: #sci #neve #freeride In quota condizioni difficili da valutare a causa del vento. Richiamo alla prudenza del direttore del socc… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Finalmente giunse il giorno.Dopo aver consigliato più volte su queste pagine di andare a Palazzo Strozzi, a Firenze, per vedere "The Cleaner", la mostra dei record (118mila visitatori fino ad oggi, 70% donne, 50% sotto i trent'anni) a cura di Arturo Galansino e dedicata aAbramović e dopo aver fatto notare la sua "ingombrante" assenza (in mostra cile sue celebri performance, ma rifatte ad hoc dagli allievi del suo istituto), l'artista serba è tornata in città. "The artist is present", è il caso di dire, citando il suo lavoro più conosciuto di qualche anno fa al Moma di New York, con lei seduta per tre mesi davanti allo spettatore di turno, un fluire continuo di emozioni tra due persone, uno svuotarsi e riempirsi per sette ore al giorno.Oggi, dopo diverse polemiche, ha deciso di tornare a Firenze a poco più di un mese dalla ...