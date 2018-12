Inter | Marotta | Rilancerò l' Inter Sennò vince sempre la Juve

Juventus - Nedved : 'Voglio bene a Marotta - mi ha fatto male vederlo all'Inter' : TORINO - La cerimonia del Golden Boy diventa terreno di pace per ricomporre il piccolo screzio tra Beppe Marotta e Pavel Nedved. Dopo essersi abbracciati dietro le quinte, il vicepresidente bianconero ...

Juventus - Nedved : 'Non volevo attaccare Marotta - mi ha fatto male vederlo all'Inter' : TORINO - La cerimonia del Golden Boy diventa terreno di pace per ricomporre il piccolo screzio tra Beppe Marotta e Pavel Nedved. Dopo essersi abbracciati dietro le quinte, il vicepresidente bianconero ...

Inter - gli abbracci di Marotta e le frecciate di Nedved : Ieri la prima ufficiale da neo dirigente per Marotta: abbracci con Zhang, Zanetti e Antonello, ma da Torino Nedved attacca

Nedved - altra stoccata a Marotta : "Un altro dirigente non sarebbe andato all'Inter" : Pavel Nedved era presente a Nyon per i sorteggi degli ottavi di finale di Champions League. La Juventus non è stata molto fortunata dato che al prossimo turno incontrerà l'Atletico Madrid di Diego ...

Inter-Icardi - distanza sulle cifre : Wanda chiede 8 mln. e Marotta... : non è un grande appassionato dell'istituto della clausola, non la ritiene utile fino in fondo per la politica societaria. Ecco perché non va escluso uno scenario differente rispetto al passato: si ...

Inter - la stoccata di Nedved a Marotta : 'Forse non è mai stato juventino' : La notizia era ormai nell'aria da tempo ma giovedì è arrivata anche l'ufficialità: Giuseppe Marotta è il nuovo amministratore delegato dell'Inter dedicato al lato sportivo, con Alessandro Antonello che si dedicherà a tutto il resto. L'ex dirigente della Juventus ha annunciato il suo addio ad ottobre dopo il successo contro il Napoli, ponendo fine ad un'avventura che lo ha visto come protagonista nella vittoria di sette scudetti consecutivi e ...

Inter-Udinese - Marotta day : 'prima' a San Siro con vittoria. Abbracci e sorrisi in tribuna. FOTO : Il nuovo amministratore delegato nerazzurro ha festeggiato con un successo per 1-0 la prima uscita da dirigente. Abbracci con Zhang e Zanetti in tribuna dopo il rigore segnato da Icardi, decisivo per ...

Spalletti : 'Marotta? Io voglio difendere sempre l'Inter' : ' A volte perdiamo dei palloni banali - ha spiegato l'allenatore nerazzurro ai microfoni di Sky Sport - poi c'è la gestione in area di rigore. Abbiamo puntato la linea difensiva quattro o cinque ...

Inter - Spalletti : “Difendo sempre il club - su Icardi e Marotta…” : Al fischio finale del match tra Inter e Udinese, il tecnico dei nerazzurri Luciano Spalletti ha commentato la vittoria di misura dei suoi ai microfoni di Sky Sport. Si comincia dalla prestazione di Icardi: “Così completa il lavoro del centravanti e diventa perfetto. Venendo a giocare con gli altri è perfetto, perché tira fuori un difensore. Lui nelle ultime due partite è stato perfetto“. Sull’andamento della partita e su alcuni ...

Inter - Marotta : 'Spalletti? Per me la dialettica è positiva' : 'Spalletti? La sua dialettica l'ho Interpretata in modo positivo. L'orgoglio da parte di un allenatore ci deve essere. Bisogna farlo lavorare con tranquillità'. Il neo ad dell'Inter Beppe Marotta ...

Inter - Marotta : "Più avanti della Juve 2010 ma il gap è ancora forte" : Prima partita ufficiale da amministratore delegato per Beppe Marotta , così prima di Inter-Udinese : "Partiamo da una situazione diversa rispetto a quando arrivai alla Juventus nel 2010, siamo più ...

Inter - Marotta : "Icardi è il nostro leader. Spalletti? Ottimo allenatore" : Il suo arrivo nel mondo nerazzurro è stato celebrato come l'inizio di una nuova era. Non poteva essere altrimenti: uno dei migliori dirigenti italiani è approdato sul pianeta Inter, carico di ambizioni e motivazioni. ...

Inter - Marotta prende in mano il mercato : “rinnovo Icardi? Ho letto il tweet di Wanda…” : L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del rinnovo di contratto di Mauro Icardi “Icardi è il nostro capitano, un ottimo giocatore e a lui va il massimo del rispetto. Ho letto il tweet di Wanda Nara, ma sono appena arrivato“. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così sul rinnovo di contratto del capitano ...