Inter - il rinnovo di Icardi è ormai cosa fatta : ma il problema adesso si chiama… Wanda Nara : Al club nerazzurro non è piaciuto il tweet della moglie di Maurito, a cui verrà chiesto in sede di rinnovo di gestire meglio la situazione Manca ormai davvero poco all’annuncio del rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, l’attaccante argentino firmerà il prolungamento con il club nerazzurro all’inizio del 2019, quando il campionato sarà fermo per la sosta invernale. Instagram @Wanda_Icardi I dettagli economici sono ...

Inter - Spalletti Icardi è perfetto . E l argentino Rinnovo Ci pensa Wanda : MILANO - Un enorme sospiro di sollievo dopo la settimana più difficile da quando è all'Inter. Luciano Spalletti si gode la vittoria sull'Udinese e ringrazia Mauro Icardi, match-winner grazie al rigore ...

Icardi-Udinese 1-0 : il capitano dell’Inter scongiura una settimana da incubo e si gusta il rinnovo col “cucchiaio” : Mauro Icardi ha risolto la pratica Udinese, il capitano dell’Inter ha deciso la gara di San Siro con un calcio di rigore calciato alla perfezione Ci ha pensato Mauro Icardi ad evitare una vera e propria settimana da incubo all’Inter. Non vincere questa sera a San Siro dopo il flop in Champions League di martedì, sarebbe stata una disfatta clamorosa per i nerazzurri, con possibili ripercussioni sul futuro della stagione. Ma ...

Inter - Marotta prende in mano il mercato : “rinnovo Icardi? Ho letto il tweet di Wanda…” : L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, ha parlato del rinnovo di contratto di Mauro Icardi “Icardi è il nostro capitano, un ottimo giocatore e a lui va il massimo del rispetto. Ho letto il tweet di Wanda Nara, ma sono appena arrivato“. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter, Beppe Marotta, si esprime così sul rinnovo di contratto del capitano ...

Inter - Marotta : 'Qui più avanti della Juve 2010 - sostegno a Spalletti. Rinnovo Icardi? Con i tempi giusti' : Ho letto il tweet di Wanda Nara: sinceramente sono arrivato qua da pochissimo, è normale che queste tematiche siano importanti nell'economia della società ma le affronteremo con i tempi giusti, con ...

Inter - Icardi pronto al rinnovo : la moglie Wanda Nara segue la trattativa (RUMORS) : Dopo l'amarezza dell'esclusione dalla Champions, per i tifosi dell'Inter potrebbe arrivare invece una buona notizia: Mauro Icardi sembrerebbe essere vicino al rinnovo contrattuale. La trattava, secondo quanto si apprende dalla società milanese, si starebbe svolgendo in un clima di tranquillità e serenità, senza ansia e fretta. Nonostante questo, quando nelle scorse settimane si è diffusa una voce riguardo ad un possibile Interessamento del Real ...

Inter - vicinissimo il rinnovo di Mauro Icardi : a svelarlo è il solito… tweet di Wanda Nara [FOTO] : Sul proprio profilo twitter la moglie e agente di Icardi ha rivelato di essere alle prese con la lettura del nuovo contratto del marito Non poteva che essere il solito tweet di Wanda Nara a far luce sul rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, ormai vicinissimo dopo le rivelazioni della moglie agente. Miguel MEDINA / AFP Da qualche tempo le parti continuano a trattare, ma pare che adesso si sia arrivati alla stretta decisiva, ...

