Inter | il Rapid Vienna è l' avversaria dei sedicesimi di Europa League | le 10 cose da

Inter - ecco il Rapid Vienna senza stelle e in piena crisi : Chi crede nei corsi e ricorsi storici, avrà sorriso. Rapid Vienna e Inter si sono affrontate una sola volta nella loro storia: Coppa Uefa 1990-91, trentaduesimi di finale, passarono i nerazzurri che ...

Inter-Rapid Vienna - quando si gioca? Date - programma - orari e tv delle sfide di andata e ritorno : L’Inter affronterà il Rapid Vienna nei sedicesimi di finale dell’Europa League 2019, i nerazzurri sono stati relativamente fortunati e hanno pescato la squadra austriaca che è abbondantemente alla portata. I ragazzi di Luciano Spalletti partiranno con tutti i favori del pronostico dopo la delusione dell’eliminazione dalla Champions League e proveranno a farsi strada nella seconda competizione per importanza: l’andata si ...

Inter - Zanetti non si fida del Rapid : “giocare il giovedì non è mai semplice. Nedved? Non capisco le sue parole” : Il vicepresidente dell’Inter ha parlato dopo il sorteggio di Europa League, soffermandosi anche su altri argomenti L’Inter pesca gli austriaci del Rapid Vienna nel sorteggio valido per i sedicesimi di finale di Europa League, andati in scena a Nyon nella sede dell’Uefa. foto sito Inter Un accoppiamento non proprio complicato per i nerazzurri, che non abbasseranno comunque la guardia come riferito dal vicepresidente ...

Europa League : Inter-Rapid Vienna - Napoli-Zurigo e Lazio-Siviglia ai sedicesimi : Si è concluso a Nyon il sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Tre le squadre italiane interessate: Lazio, Inter e Napoli. Queste ultime due sono entrate in Europa League essendo arrivate terze nel proprio girone di Champions League. L’Inter di Luciano Spalletti ha pescato nell’urna gli austriaci del Rapid Vienna. L’andata si disputerà […] L'articolo Europa League: Inter-Rapid Vienna, Napoli-Zurigo e ...