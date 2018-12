Inter-Icardi | il clamoroso annuncio di Wanda Nara a Tiki Taka

Il tweet di Wanda Nara ha mandato fuori strada i tifosi? Icardi ha firmato il rinnovo - ma non (ancora) con l’Inter : Wanda Nara ha bluffato con i tifosi dell’Inter? La moglie di Mauro Icardi in uno dei suoi ultimi tweet potrebbe non essersi riferita al rinnovo con i nerazzurri Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, solo qualche giorno fa su Twitter ha scritto: “è oltre mezzanotte e io sono ancora qua a leggere le pagine del rinnovo”. I tifosi dell’Inter, come prevedibile, hanno fantasticato su un possibile prolungamento del ...

Inter - Icardi ha rinnovato con la Nike : Se due indizi non fanno una prova, noi ne aggiungiamo un terzo per ricostruire il tweet notturno di Wanda Nara . La procuratrice di Mauro Icardi tre giorni fa aveva parlato di un rinnovo citando l'...

Inter-Icardi - distanza sulle cifre : Wanda chiede 8 mln. e Marotta... : non è un grande appassionato dell'istituto della clausola, non la ritiene utile fino in fondo per la politica societaria. Ecco perché non va escluso uno scenario differente rispetto al passato: si ...

Inter - i gol di Icardi a San Siro valgono oro : Mauro Icardi raggiunge quota 120 gol con la maglia dell' Inter , di cui 13 in 19 partite in questa stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, quando l'argentino va in gol, i nerazzurri vincono il 66% delle volte in casa, 2 partite su 3, e proprio grazie al capitano che continua la striscia positiva di 6 partite di fila a San Siro.

Inter - Icardi non solo gol : ora Maurito gioca di più per la squadra. L'ANALISI del Club : Il cucchiaio su rigore ha fatto tornare il sorriso a tutto il mondo Inter. Destro "scavato", palla in rete e tre punti contro l'Udinese. Segna sempre Mauro Icardi, anche contro il Psv dove è arrivata l'amara eliminazione dalla Champions e in campionato, dove il ...

Inter - Rossi su Icardi : 'Ha modificato il suo gioco - ora pensa come Kane e Suarez. Ma non è ancora leader...' : Delio Rossi , tecnico che lanciò Mauro Icardi ai tempi della Sampdoria, ha parlato alla Gazzetta dello Sport dell'attaccante dell' Inter : 'Sì, Spalletti ha ragione. Icardi ha fatto uno scatto, ha capito che anche i migliori, penso a Kane o a Suarez, non restano solo lì davanti ad aspettare l'occasione,...

Icardi-Inter - rinnovo più vicino : la situazione : non è un grande appassionato dell'istituto della clausola, non la ritiene utile fino in fondo per la politica societaria. Ecco perché non va escluso uno scenario differente rispetto al passato: si ...

Inter - Icardi : contratto caldo. Rinnovo in arrivo a inizio 2019 : Manca poco, il fascicolo contratto di Mauro Icardi sta per essere, ri,aperto, con l'idea di chiudere la faccenda in poco tempo. Come raccontano Carlo Angioni e Davide Stoppini sulla Gazzetta in ...

Inter - il rinnovo di Icardi è ormai cosa fatta : ma il problema adesso si chiama... Wanda Nara : Al club nerazzurro non è piaciuto il tweet della moglie di Maurito, a cui verrà chiesto in sede di rinnovo di gestire meglio la situazione Manca ormai davvero poco all'annuncio del rinnovo di Mauro ...

Inter - il rinnovo di Icardi è ormai cosa fatta : ma il problema adesso si chiama… Wanda Nara : Al club nerazzurro non è piaciuto il tweet della moglie di Maurito, a cui verrà chiesto in sede di rinnovo di gestire meglio la situazione Manca ormai davvero poco all’annuncio del rinnovo di Mauro Icardi con l’Inter, l’attaccante argentino firmerà il prolungamento con il club nerazzurro all’inizio del 2019, quando il campionato sarà fermo per la sosta invernale. Instagram @Wanda_Icardi I dettagli economici sono ...

Inter - Icardi e il gol che ti cambia la vita : i compagni gli urlano... : La Gazzetta dello Sport evidenzia la vena realizzativa di Icardi, che contro l'Udinese ha calciato con gran leggerezza un calcio di rigore che per l'Inter e per Spalletti avevano un peso specifico enorme. ''Ma che sei, ...

Icardi - colpo a cucchiaio. L'Inter guarisce e l'Udinese va k.o. : Si sa che la vittoria nel calcio è la migliore medicina per guarire da tutti i mali. L'Inter, dopo l'imprevista eliminazione in Champions doveva vincere e lo ha fatto grazie ancora a lui, al suo ...

Inter - Bucchioni : 'Icardi potrebbe essere ceduto al Real Madrid' : Nonostante la vittoria ottenuta ieri contro l'Udinese, con gol vittoria messo a segno da Mauro Icardi su calcio di rigore, continuano i rumors sul futuro dell'Inter e sulla guida tecnica. Al momento al comando c'è Luciano Spalletti, ma a fine stagione non sono esclusi dei cambiamenti visto l'arrivo di Giuseppe Marotta. Quest'ultimo è stato ufficializzato nella giornata di giovedì come nuovo amministratore delegato della società nerazzurra che si ...

Torino-Juventus 0-1 - rigore di Ronaldo (ingenuità di Zaza) decide il derby della Mole Inter-Udinese 1-0 - c’è Icardi : Sirigu si infortuna, entra Ichazo. Al 69’ l’episodio chiave: Zaza gli passa male un pallone e lo costringe al fallo su Mandzukic. Il Toro reclama un rigore. Annullato lo 0-2 al croato