INFLUENZA | VACCINI ESAURITI IN MEZZA ITALIA Scorte agli sgoccioli | cos' è successo

Vaccini antINFLUENZAli esauriti in mezza Italia : Le scorte, negli studi dei medici di base come negli ambulatori delle Asl, sono agli sgoccioli. Lo stesso è quanto si registra da giorni nelle farmacie di diverse città. Per i dati ufficiali occorrerà attendere la fine di marzo, ma a determinare la penuria di dosi di vaccino antinfluenzale c’è sicuramente una maggiore domanda da parte degli italian...

Carenza di vaccini anti INFLUENZAli in tutta Italia. Crisi al Centro Nord : I vaccini anti influenzali scarseggiando in molte regioni d'Italia, soprattutto al Centro Nord. È questa la situazione rilevata dal bollettino Influnet dell'Istituto Superiore di Sanità, a circa una ventina di giorni dall'inizio della campagna di prevenzione. Questa Carenza va a colpire soprattutto gli anziani Over 65, che senza le scorte delle Asl dovranno pagare - se lo trovano - un vaccino che dovrebbero avere di diritto, e ...

Campania - arriva l'INFLUENZA : finite le scorte dei vaccini : Trascorrere le feste di Natale a letto con l'influenza: è il rischio che si profila soprattutto per gli anziani rimasti fuori dalla campagna vaccinale. 'Già due delle tre aziende produttrici del ...

INFLUENZA e vaccini : appuntamento all’Ospedale San Giuseppe di Milano insieme al virologo Fabrizio Pregliasco : Il 28 novembre alle ore 18:00 appuntamento all’Ospedale San Giuseppe di Milano per discutere di Influenza e vaccinazioni. A chiarire eventuali dubbi e rispondere alle domande dei cittadini un ospite d’eccezione, il virologo Fabrizio Pregliasco, Professore all’Università degli Studi di Milano. Le temperature si stanno abbassando e con loro sono in arrivo i tipici malanni invernali, Influenza compresa. Per l’anno 2018-2019 è attesa un’epidemia ...

INFLUENZA E VACCINI - BOOM DI FAKE NEWS/ Aifa interviene : 'Nessun divieto - notizie fuorvianti' - IlSussidiario.net : INFLUENZA e VACCINI, BOOM di FAKE NEWS: Aifa interviene per smentire la bufala di un divieto di vaccinazione antINFLUENZAle, 'intento allarmistico'.

Vaccini : a Palermo tornano i camper ASP per la vaccinazione antINFLUENZAle : tornano in strada martedì 20 novembre gli ambulatori itineranti vaccinali dell’Azienda sanitaria provinciale di Palermo. Saranno utilizzati per completare e arricchire l’offerta agli utenti in occasione dell’Open Day della vaccinazione antinfluenzale, iniziativa organizzata dall’azienda sanitaria del capoluogo. Sono due i camper, con a bordo medici e operatori del dipartimento di Prevenzione, che stazioneranno dalle 9 ...

Vaccini anti-INFLUENZA - dosi fantasma e ritardi : ambulatori a rischio caos : «I miei pazienti vogliono vaccinarsi contro l'influenza ma non possono. Non ho ancora ricevuto le dosi, ho dovuto farmele prestare». La voce è di Silvia Esposito, 38 anni, medico di famiglia all'Isola.

Vaccini : a Verona arrivati in farmacia quelli contro l'INFLUENZA (2) : (AdnKronos) - "La vaccinazione è l’arma più efficace contro il virus per tutti i soggetti di qualsiasi età (salvo precise indicazioni mediche). Vaccinarsi significa interrompere il contagio per se stessi, ma anche fungere da “barriera” per gli altri, colleghi, amici e parenti soprattutto se si tratt

Vaccini : a Verona arrivati in farmacia quelli contro l'INFLUENZA : Verona, 18 ott. (AdnKronos) - Sono disponibili nelle 239 farmacie di Verona e provincia i Vaccini contro l’influenza stagionale per la stagione 2018/2019. Come raccomandano l’Organizzazione Mondiale della Sanità e il Ministero della Salute sarà la copertura vaccinale, oltre alle condizioni climatich