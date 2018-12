Influenza | il virus arriva anche in Veneto | primo Rapporto Epidemiologico

Influenza : la diffusione del virus si controlla online : Da dieci anni, c’è uno strumento in più per sorvegliare l’Influenza: Influweb. Anche nella stagione 2018/2019, il sistema di monitoraggio online coordinato dalla Fondazione ISI di Torino si affianca ai più tradizionali metodi di sorveglianza, offrendo ai cittadini la possibilità di essere parte attiva nel controllo sulla diffusione del virus. Lanciato nel 2008 e curato dal Laboratorio di Epidemiologia Computazionale della Fondazione ...

Allarme Influenza : “Non sottovalutiamo il virus o ci sarà un sovraffollamento degli ospedali” : Di qui a gennaio il picco influenzale si farà sentire con forza. E anche se quest’anno il virus si prospetta di media intensità “non si devono sottovalutare i rischi“: a tenere alta l’attenzione e a invitare i cittadini a vaccinarsi sono Corrado Calamaro e Luigi Sparano, rispettivamente segretario amministrativo e segretario provinciale della Fimmg Napoli. Nonostante in Campania non si registrino ancora casi legati al ceppo ...

Influenza - primo caso ufficiale in Campania. Il virus identificato in un bambino di 2 anni ricoverato al Santobono : In un bambino di due anni, ricoverato al Santobono, è stato isolato il primo ceppo di virus Influenzale H1-N1 del 2018 in Campania,. Di fatto si tratta del primo caso ufficiale di Influenza stagionale ...

Influenza e probiotici : i fermenti lattici inutili contro i virus intestinali : Una ricerca condotta da Elizabeth Powell, specialista pediatra di pronto soccorso presso l’ospedale pediatrico Lurie Children’s e docente della Northwestern University Feinberg School of Medicine, i cui risultati sono stati pubblicati sul “The New England Journal of Medicine”, ha indagato sugli effetti dei probiotici, fermenti come il Lactobacillus rhamnosus, molto usati per risolvere le influenze intestinali che ...

L'Influenza ha già colpito 67mila italiani in una settimana : ecco come sarà il virus quest'anno : Con l'ondata di maltempo è arrivata in Italia anche L'influenza: isolato a Parma il virus A/H3N2, tende a colpire di più gli...

È arrivata l'Influenza : ecco come sarà il virus quest'anno : Con l'ondata di maltempo è arrivata in Italia anche l'influenza: isolato a Parma il virus A/H3N2, tende a colpire di più gli...

L’Influenza è “sbarcata” in Italia : identificato il primo virus della stagione : È stato identificato al Laboratorio di Igiene e Sanità Pubblica dell’Università di Parma – che è il Centro di riferimento della Regione Emilia-Romagna e parte dei Laboratori accreditati della rete InFlunet – il primo virus influenzale della stagione. Il virus, di tipo A/H3N2, è stato isolato da un tampone faringeo di una 27enne ospedalizzata senza patologie croniche, che presentava una sintomatologia influenzale acuta con febbre ...

Maltempo e virus viaggiano in parallelo : 250 mila italiani a letto - ma la vera Influenza deve ancora arrivare : “Sbalzi di temperatura, umidità, vento e pioggia: il Maltempo che in questi giorni ha flagellato l’Italia è alleato dei virus ‘cugini’ dell’influenza. Entro la prossima settimana fino a 250 mila italiani saranno colpiti da questi malanni, per lo più di tipo respiratorio“. E’ quanto dichiarato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università degli Studi di milano, che spiega come siano soprattutto ...

Influenza - arriva la pillola che uccide il virus in 24 ore : come ti fa guarire : arriva dal Giappone, e spazza via l' Influenza in un solo giorno con una sola pillola. Un nuovo farmaco monodose uccide il virus Influenzale in 24ore con una unica dose, riducendo drasticamente la contagiosità dei malati e, di conseguenza, la diffusione del virus alle persone sane, offrendo una prot

Influenza : non è ancora arrivata ma 200mila italiani sono stati colpiti da virus simili : Non si può parlare ancora di Influenza, ma in questi ultimi giorni l'abbassamento delle temperature indotto dall'arrivo del maltempo in molte delle nostre regioni, senza dubbio ha favorito la circolazione di virus simili a quelli che sono causa dell'Influenza vera e propria. In particolare stando alle stime, sarebbero già circa 200mila gli italiani costretti a letto con i sintomi tipici dell'Influenza, ovvero mal di gola, tosse, febbre e ...

Influenza e virus parenti : 200mila italiani già colpiti - ecco i sintomi e i consigli degli esperti : L’Influenza è alle porte: pur non essendo ancora giunta, a causa delle temperature altalenanti Influenzate dal primo freddo creano i primi problemi. Secondo le stime sono circa 200mila gli italiani colpiti dai ‘virus parenti’ dell’Influenza e costretti a letto con sintomi come raffreddori, mal di gola, tosse e febbre, e l’abbassamento delle temperature contribuirà ad un aumento dei casi, mentre stanno prendendo il ...

In arrivo il virus Ahn1 : come prevenire e curare l’Influenza - ecco i consigli dell’Oms : Molto probabilmente i virus che quest’anno costringeranno a letto milioni di persone in tutto il mondo per via dell’influenza saranno l’Ahn1 e il virus B, che si stanno già diffondendo ma diventeranno più minacciosi con l’imminente abbassamento delle temperature, e considerando che si prevede un inverno lungo e freddo, è opportuno correre ai ripari. Secondo i dati diffusi dall’OMS, ogni anno l’influenza causa tra i 350.000 ai 650.000 ...

Influenza - in arrivo quattro virus : ecco come riconscerli : L'Istituto superiore di Sanità aspetta la prossima epidemia di Influenza. come spiega Gianni Rezza, a capo del dipartimento malattie infettive, è difficile dare delle anticipazioni. Sicuramente i sintomi inizieranno ad arrivare a novembre e sono quelli inconfondibili: febbre improvvisa sopra i 38 gradi, tosse, mal di gola, brividi e dolori muscolari. Ma attenzione a usare gli antibiotici. Salvo casi di complicanze, è meglio evitarli.Intanto, ...

Influenza in arrivo - il virus quest'anno colpirà un bambino su quattro : Le previsioni, che naturalmente vanno prese come tali, non sembrano preoccupanti. «Non sarà un virus Influenzale particolarmente grave» quello in arrivo per la stagione invernale 2018-2019. Ad affermarlo è Alberto Villani, responsabile del reparto Malattie infettive dell' ospedale pediatrico Bambin