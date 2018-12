Influenza | arrivata anche in Veneto | ma con meno casi che a livello nazionale 2

È arrivata l' Influenza : ecco come sarà il virus quest'anno : Con l'ondata di maltempo è arrivata in Italia anche l'influenza : isolato a Parma il virus A/H3N2, tende a colpire di più gli...

L' Influenza è arrivata : a letto già in 125mila. Rischi e rimedi : Molto probabilmente i virus che quest'anno costringeranno a letto milioni di persone in tutto il mondo saranno l' AHN1 e il virus B , che si stanno già diffondendo ma diventeranno più minacciosi con ...

Influenza : non è ancora arrivata ma 200mila italiani sono stati colpiti da virus simili : Non si può parlare ancora di Influenza, ma in questi ultimi giorni l'abbassamento delle temperature indotto dall'arrivo del maltempo in molte delle nostre regioni, senza dubbio ha favorito la circolazione di virus simili a quelli che sono causa dell'Influenza vera e propria. In particolare stando alle stime, sarebbero già circa 200mila gli italiani costretti a letto con i sintomi tipici dell'Influenza, ovvero mal di gola, tosse, febbre e ...