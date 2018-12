Infarto | con il freddo il rischio per il cuore sale del 34% | l' allarme dei cadiologi

Dieta : melograno ogni giorno contro ictus ed Infarto : Il melograno è un frutto toccasana per la salute dell'organismo. Uno studi rivela che è un ottimo rimedio contro ictus ed infarto. Ecco perchè

“Ho mal di schiena” - ma è un Infarto : Rudy muore a 37 anni mentre è a cena con la famiglia : Rudy Perazzolo, di San Pietro di Cavarzere, è morto a soli 37 anni per un infarto fulminante: si trovava a casa della zia a festeggiare l'Immacolata quando ha avvertito un dolore alla schiena improvviso, che credeva fosse una semplice infiammazione muscolare. "Grandissimo gentiluomo. Splendido come pochi".Continua a leggere

Napoli - lacrime ai funerali del commerciante morto per Infarto. E il figlio della vittima incontra figlio colpevole : «Un'ora prima di questo funerale è avvenuto un miracolo. Mentre la gente parla e le persone dicono di tutto, il figlio di Antonio, Pietro, ha incontrato il figlio del colpevole in...

Muore di Infarto a scuola - Raffaele aveva 17 anni. Prof e compagni sotto choc : «Ora brilla con gli angeli» : Un ragazzo di appena 17 anni, Raffaele Barresi, è morto oggi intorno alle 13, stroncato da un infarto a scuola davanti ai compagni di classe: la tragedia si è consumata in una scuola di...

Infarto a scuola - 17enne muore sotto gli occhi dei compagni. Classe sotto choc : 'Ora brilla con gli angeli' : Tragedia in una scuola di Catania , al liceo linguistico e scientifico statale 'Principe Umberto', dove oggi intorno alle 13 un ragazzo di appena 17 anni è morto stroncato da un arresto cardiaco . Il ...

Crolla a terra in conferenza stampa : giornalista muore colpito da un Infarto : Edmondo Bertussi, storica firma della stampa locale bresciana, aveva 77 anni. La tragedia sotto gli occhi attoniti dei...

Claudio Amendola a Domenica In dall’Infarto a Nero a Metà : “Un poliziesco con una particolarità storica” : Claudio Amendola a Domenica In arriva con la sua sedia da regista e la sua valigia piena di sogni e non solo. L'attore saluta l'amica Mara Venier, già travolta dalle risate, e poi prende posto al centro dello studio per raccontare della sua ultima fatica, un film che ha girato fino alla scorsa settimana e per il quale ha dovuto rasarsi i capelli a zero. Il suo racconto inizia dall'infarto che ha avuto lo scorso anno e che lo ha spinto a cambiare ...

Roma - Policlinico Umberto I centro di cardio-radiologia contro l'Infarto : «La Radiologia riveste un ruolo sempre più importante nella prevenzione e nella cura dell'infarto, della morte improvvisa nei giovani e di altre delicate malattie cardiologiche». Lo sostiene il ...

Vendola racconta l'Infarto : ho temuto di non poter più vedere mio figlio : In questo contesto politico, cosa pensa della sua regione, oggi al centro della cronaca nazionale per il via libera del governo a Ilva e Tap? «Citando i classici si potrebbe dire 'tanto rumore per ...

Infarto - lo studio che cambia la battaglia contro l'attacco di cuore : il gesto che può salvarti la vita : Come prevenire l'Infarto, una delle principali cause di morte nel mondo contemporaneo? Semplice: camminando. Trentacinque minuti di camminata al giorno, infatti, hanno un ruolo cruciale nella prevenzione agli attacchi di cuore. È quanto dimostra uno studio svedese, che mette in luce come il moviment

Vendola - la solidarietà dopo l'Infarto. Boldrini : 'Siamo con te' : ... purtroppo, anche una fetta di utenti che ha colto l'occasione per insultare Vendola, dimostrando una vergognosa mancanza di sensibilità e incapacità di mettere da parte la fede politica nemmeno in ...

Nichi Vendola colpito da Infarto : ecco le sue condizioni di salute : Malore per Nichi Vendola. Lunedì scorso, l’ex governatore pugliese ha accusato un malessere ed è stato ricoverato presso l’Ospedale Gemelli di Roma, dove gli è stato diagnosticato un infarto. Sottoposto a intervento chirurgico, a Vendola è stato applicato uno stent. Nei prossimi giorni verranno date ulteriori notizie sullo stato di salute del paziente che è in terapia intensive e non è in pericolo di vita. Vendola non è comunque in ...