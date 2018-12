Inchiesta appalti | obbligo di dimora per il presidente della Regione Calabria Oliverio

Inchiesta appalti - obbligo di dimora per il presidente della Calabria Oliverio : “Abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso” : La guardia di finanza ha notificato un provvedimento cautelare emesso dal gip distrettuale di Catanzaro al governatore della Calabria Gerardo Mario Oliverio. È accusato di di abuso d’ufficio aggravato dal metodo mafioso e per questo gli è stato imposto l’obbligo di dimora a San Giovanni in Fiore. Il provvedimento è stato emesso nell’ambito dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Cosenza in materia di appalti pubblici. Ai ...

Inchiesta appalti - Lady Asl si avvale della facoltà di non rispondere : Si è avvalsa della facoltà di non rispondere ma ha chiesto di essere ascoltata nelle prossime settimane, dopo avere avuto il tempo di ricostruire le vicende che le vengono contestate, Loredana Di Vico,...

Inchiesta su appalti pubblici - disposti sequestri per 370mila euro - AostaOggi.IT : 0 0 0 s2smodern powered by social2s Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 La misura chiesta dalla procura di Aosta riguarda Chiavazza e la Edilvu AOSTA. Su ...

Appalti : Ance Veneto - Inchiesta segnale evidente che sistema non funziona (2) : (AdnKronos) - “L’indagine partita dalla Finanza testimonia, poi, come anche sul fronte dei controlli ci siano delle enormi criticità. Gli errori vanno bloccati a monte e se deve intervenire la Finanza o la Procura significa che gli errori ci sono già stati ed i controlli sono risultati carenti da pa

Appalti : Ance Veneto - Inchiesta segnale evidente che sistema non funziona : Venezia, 22 nov. (AdnKronos) - “Questa inchiesta, che ci auguriamo si svolga in tempi rapidi individuando chi ha commesso illeciti, ancora una volta evidenzia che il sistema non funziona sotto molteplici punti di vista. Se le procedure messe sotto inchiesta sono 150 è evidente che c’è qualcosa che n

Ponti e viadotti costruiti con materiali difformi - Inchiesta sugli appalti per un miliardo di euro : Operazione "Grande Tagliamento", maxi-blitz della Finanza nel Triveneto. Le opere pubbliche realizzate con prodotti non certificati anche nelle zone del Centro Italia colpite dal sisma. Scoperte anche omissioni nei controlli, 150 gare sotto la lente

Crisi rifiuti in Campania - maxi Inchiesta sugli appalti milionari : rifiuti, appalti, tutta la filiera torna sotto inchiesta. Non in un comune o in un comprensorio, ma nell'intera regione Campania, eccezion fatta per Irpinia e parte del Beneventano. Anni dopo...

Crisi rifiuti in Campania - maxi Inchiesta sugli appalti milonari : rifiuti, appalti, tutta la filiera torna sotto inchiesta. Non in un comune o in un comprensorio, ma nell'intera regione Campania, eccezion fatta per Irpinia e parte del Beneventano. Anni dopo...