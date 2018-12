In Italia una DopEconomy che vale oltre 15 miliardi

“L’Italia della ricerca per la crescita blu nel Mediterraneo” : il 20 dicembre una giornata per la divulgazione : Si terrà il prossimo 20 dicembre presso l’aula Marconi del Consiglio nazionale delle ricerche (piazzale Aldo Moro 7, Roma) ‘L’Italia della ricerca per la crescita blu nel Mediterraneo’, una giornata per la divulgazione della ricerca sul mare, in collaborazione tra Cnr, Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (Miur) e Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci). Sarà presentato il libro bianco ...

Conte fiducioso dopo una telefonata con i commissari Ue E domani Juncker comincia l’esame del «dossier Italia» : I colloqui tra il premier italiano e i commissari Ue. Intanto in Parlamento infuriano le proteste per i ritardi e le incertezze nel processo di approvazione della manovra

Previsioni Meteo : è tornato a splendere il sole in tutt’Italia ma domani una nuova perturbazione riporterà maltempo e neve in pianura al Nord/Ovest [DETTAGLI] : 1/8 ...

Una poltrona per due : lunedì in tv su Italia Uno e in streaming online su Mediaset Play : Anche quest'anno il film Una poltrona per due allieterà la vigilia di Natale degli Italiani: come succede dall'ormai lontano 1997, anche per il 2018 la pellicola cinematografica diretta da John Landis sarà trasmessa da Italia 1 nella prima serata di lunedì 24 dicembre a partire dalle ore 21,25. Oltre che in televisione, il film potrà essere visto anche in streaming online su Mediaset Play, ovvero sull'app ufficiale e sul sito di Mediaset. Dal ...

Calcio a 5 - i migliori Italiani della decima giornata di Serie A : Murilo super - Kaká una sentenza : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il decimo turno del campionato di Calcio a 5 di Serie A 2018-2019, penultimo del girone d’andata. Andiamo ad indicare quali sono stati i migliori azzurri che si sono messi particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. Murilo FERREIRA (ACQUA&SAPONE UNIGROSS) – Senza ombra di dubbio è lui il simbolo dell’Acqua&Sapone Unigross nel rotondo successo ...

Pullman si schianta a Zurigo : morta una donna Italiana - 43 feriti : La vittima è una passeggera di 37 anni, altri due italiani sono in gravi condizioni. Il mezzo è uscito di strada, probabilmente a causa del ghiaccio, e ha nitito la sua corsa contro un muro -

Basket - i migliori Italiani della 10a giornata di Serie A. Aradori e Ruzzier i migliori in una giornata con pochi acuti : La decima giornata di Serie A 2018-2019 è stata piuttosto avara di soddisfazioni per i colori italiani. Due sono stati coloro che hanno realmente deciso la partita, mentre un terzo, pur risultando protagonista, l’ha persa. Per Pietro Aradori l’appuntamento con il novero degli italiani dalle migliori performance è ormai un classico: per il giocatore della Segafredo Virtus Bologna i punti realizzati sono 16 con 4/7 da tre, i rimbalzi ...

Tempesta d’amore - anticipazioni Italiane : André in rovina! E pianifica una truffa… : Una trama esplosiva attende i telespettatori italiani di Tempesta d’amore e al centro della scena ci sarà niente meno che André Konopka (Joachim Lätsch)! Nelle prossime puntate, infatti, il cuoco attraverserà una grave crisi che lo porterà a commettere un’azione criminale gravissima… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda su Rete 4! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: sabotaggio al birrificio Come ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018. Una tribù che nuota! Mix di giovani ed esperti per un’Italia mai così squadra : Una tribù che nuota e va anche forte. Se è vero che il Mondiale in vasca corta deve servire da laboratorio in vista deli appuntamenti più importanti, quelli estivi, si può dire che l’esperimento azzurro è pienamente riuscito. L’Italia, al momento, è una potenza del Nuoto mondiale a livello numerico e di qualità e le sette medaglie, tre d’argento e quattro di bronzo, non bastano a spiegare l’elevata qualità della partecipazione azzurra al ...

Pullman da Genova sbatte a Zurigo |Morta una donna Italiana - 43 feriti : E' italiana la vittima dello schianto del Pullman, partito da Genova e diretto in Germania, nella notte scorsa vicino Zurigo. Si chiamava Nicoletta Nardoni eviveva nel Comasco, a Mozzate. Aveva 37 anni

L'autonomia del Nord/ Una riforma spacca-Italia che espropria i diritti del Sud : Nell'interesse di tutti: anche di quei territori che si illudono che, andando da soli nell'economia globale di oggi non si ridurrebbero a piccoli satelliti della Germania. L'unità sostanziale del ...

L’Italia sotto zero - gli esperti lanciano l’allarme : “Sarà una settimana polare” : Il nostro Paese è alle prese in questi ultimi giorni con condizioni meteo spiccatamente invernali, a causa dell’arrivo di insidiosi vortici depressionari dal Nord Europa associati a temperature decisamente fredde, che portano diffuse nevicate fino a bassa quota soprattutto sulle regioni centro-settentrionali. Ecco la tendenza per i prossimi giorni. Gli ultimi aggiornamenti provenienti dal prestigioso Centro Europeo per le previsioni a ...

Pullman da Genova si schianta a Zurigo Morta una donna Italiana | : Il veicolo avrebbe sbandato sull’autostrada A3 finendo contro un muro. Era diretto a Düsseldorf. Ancora non chiara la causa dell’incidente, ipotesi maltempo

Pullman da Genova si schianta a Zurigo : morta una donna Italiana. 43 feriti - due connazionali sono gravi | : Il fatto è avvenuto poco prima delle cinque. Il veicolo avrebbe sbandato sull’autostrada A3 finendo contro un muro. Era diretto a Düsseldorf. Ancora non chiara la causa dell’incidente, ipotesi maltempo