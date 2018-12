Imola Violenze fisiche e verbali | umiliazioni e insulti | ai domiciliari maestra

Imola - violenze e insulti razzisti ai bimbi dell’asilo : maestra ai domiciliari. “Dal Marocco venite qua a fare le idiozie” : insulti, violenze fisiche e verbali contro i bambini e vessazioni a sfondo discriminatorio e razziale nei confronti di quelli stranieri. Per questo una maestra di una scuola dell’infanzia di Imola di 55 anni è finita ai domiciliari. L’insegnante è accusata di maltrattamenti aggravati e lesioni personali continuate per fatti commessi dal 2015 al 2018. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari ...