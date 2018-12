ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (Imola, violenze e insulti razzisti ai bimbi dell’asilo: maestra ai domiciliari. “Dal Marocco venite… - Noovyis : Un nuovo post (Imola, violenze e insulti razzisti ai bimbi dell’asilo: maestra ai domiciliari. “Dal Marocco venite… - TutteLeNotizie : Imola, violenze e insulti razzisti ai bimbi dell’asilo: maestra ai domiciliari. “Dal… - riccardocapora1 : RT @rep_bologna: Insulti razzisti e violenze sui bimbi: Imola, maestra ai domiciliari [news aggiornata alle 16:14] -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)fisiche e verbali contro i bambini e vessazioni a sfondo discriminatorio e razziale nei confronti di quelli stranieri. Per questo unadi una scuola dell’infanzia didi 55 anni è finita ai. L’insegnante è accusata di maltrattamenti aggravati e lesioni personali continuate per fatti commessi dal 2015 al 2018. L’ordinanza cautelare è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Bologna, su richiesta della Procura.“Perché lei non sta ferma… lei butta giù tutto. Anche quando mangia, fa il ballo dell’Africa… dell’Africa nera! Il ballo del qua qua!”, è una delle “frasi tipo” intercettate nelle registrazioni agli atti dell’inchiesta rivolta a una bambina di colore che mentre mangiava aveva fatto cadere del cibo. Dagli audio, ha sottolineato il gip, emergono ...