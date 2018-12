eurogamer

: Il protagonista di Mamma ho Perso L'Aereo commenta i videogiochi tratti dai suoi film - Eurogamer_it : Il protagonista di Mamma ho Perso L'Aereo commenta i videogiochi tratti dai suoi film - heathenguren : mamma: andiamo a dormire me: devo finire di guardare questo episodio e vedere se x muore mamma: ma è il protagonist… - Domenic20508867 : @Giorgin51861287 @redazioneiene @vardera_la Come attore? Io direi più la mamma,vera protagonista. -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) In un nuovo esilarante video di Angry Video Game Nerd, riporta VG247, possiamo vedere niente meno che Macaulay Culkin, noto ai più comedeidehoL', mentredaiiconiciCome possiamo vedere si tratta di un peculiareato della durata di ben 20 minuti in cui possiamo scoprire, forse per la prima volta, la miriade didai celebriche hanno segnato i nostri anni 90.Come potete notare, nelato "Kevin" è vestito da fattorino. Si tratta di un simpatico rimando al fattorino che viene preso in giro dal ragazzo nel primoRead more…