Il Milan sorprende tutti | chiesto Gabigol all' Inter RUMORS

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Gabriel Barbosa, noto anche come, è pronto a tornare in Italia dopo i dodici mesi in prestito al Santos in cui si è rigenerato vincendo la classifica capocannonieri nel campionato brasiliano con diciannove reti. Un rendimento che permetterà all'di poterlo cedere a titolo definitivo grazie al fatto che il suo cartellino si è rivalutato dopo un anno e mezzo in cui il giocatore non è riuscito ad affermarsi in Europa. Prima con la maglia dell'e poi con quella del Benfica, infatti, il classe 1996 non è riuscito a mostrare il proprio valore, non tenendo fede alle grandi attese che c'erano sul suo conto.è stato acquistato nell'estate del 2016 proprio dal Santos per quasi trenta milioni di euro ed è stato uno dei primi acquisti della gestione Suning. Presentato all'Auditorium Pirelli scomodando paragoni illustri come quello con Ronaldo. Il brasiliano ha messo a ...