Il Governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione ' soft' Verso

huffingtonpost

: Molto bene la proroga del #Rei. Stavolta nessuna manina: il governo conferma la misura contro la povertà introdotta… - valeriafedeli : Molto bene la proroga del #Rei. Stavolta nessuna manina: il governo conferma la misura contro la povertà introdotta… - SimonettaBartu1 : RT @ingfragomeni: Nella notte trovate le coperture per tante situazioni del piano di governo...la nostra proroga era a costo zero e troppo… - ferrato_paola : RT @ElisabettaBot59: Onorevole @CatalfoNunzia siamo certe che non mancherà il suo sostegno in Senato per la proroga di Opzione Donna al 201… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)deldell'adeguamento, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in"molto più morbida". E' unamisure che ildovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli assegni superiori a 6 volte il minimo. La misura farebbe risparmiare circa un miliardo e mezzo in tre anni.Tagliod'oro ma a partire dai 100mila euro lordi anziché da 90mila euro. Sarebbe questo il punto di caduta a cui sta lavorando l'esecutivo per introdurre, nel passaggio al Senato, la misura cara al Movimento 5 Stelle. Il taglio opererebbe sulla quota contributiva e sarebbe a tempo (ancora si starebbe ragionando su 3 o 5 ...