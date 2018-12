Il fisco contro Shakira | euro non ha versato 14 milioni

Il fisco contro Shakira : non ha versato 14 milioni : Quando si tratta di star della musica e dei loro ingenti guadagni, l'evasione fiscale è un argomento molto scottante. Nel mirino questa volta è finita anche Shakira , moglie del calciatore Piqué, ...

fisco - parla il generale Giuseppe Arbore : controlli sui conti - cosa cambia : Approvato il decreto fiscale , resta da capire che cosa cambia adesso per i cittadini. La prima novità riguarda la Guardia di finanza e la possibilità di controllo dei dati bancari, in particolare l'...

fisco - da gennaio maggiori controlli della Guardia di Finanza sui conti : Il prossimo anno sarà l'anno del Fisco, i controlli saranno molto più serrati specialmente grazie al nuovo strumento della fatturazione elettronica. Il decreto fiscale cambierà in modo consistente la catena di controllo sulle frodi, il nuovo mezzo di controllo però inciderà anche sulla vita di tutti i cittadini: la fatturazione elettronica, infatti, sarà obbligatoria anche per i privati. Fisco, maggiori poteri alla Guardi di Finanza Il Sole24Ore ...

Il governo aizza la Finanza : cosa cambia nei controlli del fisco : Più poteri alla Guardia di Finanza. Il grande fratello fiscale in Italia avrà da ora una nuova marcia in più, dopo la conversione del decreto legge 119 (detto collegato fiscale). Le Fiamme gialle infatti non solo potranno utilizzare nuovi strumenti per la lotta ai furbetti, ma avrà anche un ruolo di coordinamento e di indirizzo generale nel contrasto all'evasione fiscale. Insomma: andrà direttamente al fianco dell'Agenzia delle Entrate, ...

Dl fisco - stretta contro evasori seriali Rc auto : stop patente : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Lipe liquidazioni Iva omesse - controlli del fisco al via : ecco regole e novità : Scattano i controlli del Fisco per le comunicazioni liquidazioni Iva, Lipe, omesse. È la stessa Agenzia delle entrate a comunicarlo, con il Provvedimento 314644 del 23 Novembre 2018, che mette nero su bianco le modalità operative di invio comunicazioni ai contribuenti che non hanno presentato le Lipe (comunicazioni trimestrali liquidazioni Iva), anche se in presenza di fatture da loro emesse indicate negli spesometri di soggetti loro ...

fisco - tutti gli sconti. E la Finanza controlla : Il giorno dopo l'accordo a sorpresa che ha portato alla cancellazione del condono , si fanno i conti sugli effetti dello stralcio della sanatoria dal decreto fiscale e si definisce ciò che rimane nel ...

Evasione fiscale : controlli a tappeto di fisco e Finanza - 230 mila in tre anni : Agenzia delle entrate e Guardia di Finanza uniscono le forze e annunciano una valanga di controlli contro l’Evasione fiscale: sono previsti infatti, per la prima volta, 230 mila controlli congiunti nel triennio 2018-2020.Il nuovo obiettivo è inserito nella convenzione tra ministero dell’economia e Agenzia delle entrate presentata ieri ai sindacati del settore. Evasione fiscale: previsioni di incasso dai controlli Competenze incrociate ...

Controlli "a tappeto" di fisco e Finanza : chi rischia grosso : La lotta all'evasione serra le fila: sono previsti 230 mila Controlli (per la prima volta congiunti) in tre anni. Per il...

Dl fisco - dopo lo scontro sulle modifiche apportate all'ultimo al testo : M5s e Lega ricuciono aspettando il Cdm di sabato : Se poi diventerà politica, in questo momento lo escludo, in Consiglio dei ministri si può affrontare anche la questione politica". Lega-M5s, le tensioni parlamentari - La sensazione è che alla fine ...

Dl fisco - Cantone : contro ogni sanatoria : 11.19 Sul testo del Dl fiscale e sul giallo della "manina" che lo avrebbe indebitamente modificato, il presidente Anac dice: "Conosco la vicenda molto poco e non sono in grado di esprimermi. Sul testo, non avendo letto non mi sento di dare nessun tipo di giudizio". Poi Cantone aggiunge:"Sono contrario in astratto a ogni tipo di sanatoria fiscale che secondo me ha effetti depressivi anche dal punto di vista economico Ho sempre manifestato ...