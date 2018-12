Il duello con Bruxelles blocca i lavori del Senato

Per la Zambelli Orvieto c'è il duello esterno con il fanalino di coda Roma : Due gare consecutive esterne attendono la Zambelli Orvieto che ha ritrovato la seconda posizione della classifica e deve difenderla a denti stretti prima di osservare la pausa obbligatoria di ...

Il duello Salvini-Di Maio - Conte costretto al rientro da Bruxelles per un vertice a cena : Su «Quota 100» la Lega è disponibile a tagliare ancora qualcosa. Sul reddito di cittadinanza Di Maio non intende cedere oltre

INCONTRO CONTE-JUNCKER/ Il deficit al 2% prepara un altro duello Salvini-Di Maio : E' giusto chiedere che la Ue venga INCONTRO alle richieste di un Paese che non ha ancora visto manifestazioni di piazza come in Francia. Ma c'è malcontento

Biathlon - Dorothea Wierer : “Felice del secondo posto. Per la Coppa del Mondo? Servirà costanza - non duello con Makarainen” : Dorothea Wierer ha conquistato uno strepitoso secondo posto nell’inseguimento di Pokljuka, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. L’azzurra è stata semplicemente eccezionale in terra slovena e ha replicato il risultato di ieri nella sprint, sempre alle spalle di Kaisa Makarainen: lo show al poligono, dove ha colpito tutti i 20 bersagli con dei tempi di rilascio fuori dal normale, è stato superlativo ed è ...

Salvini-Di Maio - il duello tra vicepremier per fare pace con le imprese : ... come chiedono le imprese e come fa prevedere la presenza anche del sottosegretario Giancarlo Giorgetti, un punto di riferimento nella Lega ed alla Presidenza del Consiglio sui temi dell'economia. In ...

Salvini-Di Maio - il duello tra vicepremier per fare pace con le imprese : Prima domenica mattina il caffè al Viminale tra Salvini e le 12 associazioni imprenditoriali che a Torino si sono schierate a favore della Tav e contro la manovra. Poi martedì il tavolo permanente sulle Pmi convocato da Di Maio che in una lunga lettera al Sole 24 Ore invita gli imprenditori a «lavorare insieme»....

duello con Salvini - Spataro smentisce il ministro : "Operazione contro mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non martedì" : Il bilancio del procuratore: sei arresti e sei latitanti. Il presidente dell'Anticorruzione Cantone difende il magistrato torinese che dà una nuova bacchettata al vicepremier: "Diffuse notizie imprecise, Procura unica competente per le informazioni". Ora è polemica con l'Anm

duello con Salvini - Spataro precisa : "Operazione contro mafia nigeriana chiusa solo ieri sera e non martedì" : Il bilancio del procuratore: sei arresti e sei latitanti. Nuova bacchettata al vicepremier: "Diffuse notizie imprecise, Procura unica competente per le informazioni". Ora è polemica con l'Anm

Juventus - per De Ligt duello con il Barcellona : TORINO - Se Justin Kluivert sarebbe il vincitore del Golden Boy 2018 qualora contasse solo il voto del web, Matthijs De Ligt in realtà si mantiene in piena corsa. E il mercato che continua a vorticare ...

Nba - James domina il duello con Doncic. Gli Spurs crollano con Houston : Lebron James e i suoi Los Angeles Lakers infilano l'11ma vittoria nelle ultime 15 partite e salgono al sesto posto nella Western Conference. Ne hanno fatto le spese i Mavericks, sconfitti 114-103. Ha ...

Formula 1 - Leclerc fa faville con la Ferrari. Il lungo duello con Vettel è iniziato : L’arrivo di Charles Leclerc in Ferrari, al fianco di Sebastian Vettel, ha acceso tra i tifosi della Rossa molti entusiasmi. Ad accrescere le aspettative introno al giovane monegasco, sicuramente, i suoi risultati molto positivi ottenuti nelle categorie inferiori. Il suo CV per ora conta già due vittorie nei campionati di GP3 e Formula 2 ma anche una stagione convincente alla Alfa Romeo Sauber dove, pur essendo alla sua prima stagione in Formula ...

Conte-Juncker - duello tra i due vicepremier sulle misure da "sacrificare" : Dal nostro inviato BRUXELLES Il giorno dopo la cena al tredicesimo piano di Palais Berlaymont, Giuseppe Conte ha ragionato sia con Angela Merkel che con Manuel Macron sulla situazione delle legge...

NBA - gran duello DeRozan-Antetokounmpo : il greco domina nel finale - vincono i Bucks : Milwaukee Bucks-San Antonio Spurs 135-129 Milwaukee ci ha provato a chiudere subito la pratica San Antonio costruendosi un vantaggio di 15 punti già nel primo quarto: gli Spurs però non erano nel ...

Inter - duello con la Juventus per Pogba : Marotta prepara l'offerta (RUMORS) : L'Inter sarà una delle protagoniste nelle prossime sessioni di calciomercato. Mentre a gennaio i nerazzurri cercheranno di muoversi con operazioni minori o, comunque, meno dispendiose a causa dei paletti imposti dal fair play finanziario, a luglio le cose cambieranno. Il club meneghino uscirà definitivamente dal settlement agreement e potrà muoversi con maggiore libertà. Chi guiderà il mercato nerazzurro, oltre al direttore sportivo, Piero ...