Il cane scappa da casa | famiglia offre 5mila euro a chi lo ritrova

Cerchiamo Totó : appello per ritrovare il cane scappato in seguito ad un incidente venerdì scorso

Usa - cane scappa in strada : bimba cerca di salvarlo - ma vengono travolti da un'auto : Quella che si è consumata nelle scorse ore negli Stati Uniti d'America ha il sapore di una vera e propria tragedia [VIDEO]. Una bambina di appena dodici anni, infatti, ha perso la vita assieme al suo adorato cane. JennaRae Goodbar, questo il nome della bimba, è deceduta a Lexington, in Virginia, per rincorrere il suo cane che improvvisamente è scappato sulla Route 60, una strada piuttosto trafficata e a percorrenza veloce. Secondo quanto ...