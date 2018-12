I sorteggi di Champions ed Europa League e quel gap che l' Italia deve ancora colmare

Psg - maledizione Champions League : altro sorteggio sfortunato : Sono andati in scena i sorteggi di Champions League, due le italiane qualificate agli ottavi: la Juventus e la Roma. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà vedersela contro l’Atletico Madrid mentre i giallorossi contro il Porto. Ma sono anche tante le partite di grande interesse e che preannunciano spettacolo, soprattutto Liverpool e Bayern Monaco ma anche Manchester United-Psg. Continua la maledizione sorteggio per il club ...

sorteggio Champions - Nedved : “Atletico Madrid squadra difficile da affrontare” : “L’Atletico Madrid è una squadra molto equilibrata e difficile da affrontare. Hanno una difesa forte e giocano molto bassi poi davanti ti possono dare fastidio con Griezmann e gli altri. Prevedo due sfide molto difficili con molto equilibrio“. Queste le parole con cui Pavel Nedved, vicepresidente della Juventus, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il Sorteggio di Nyon che ha accoppiato bianconeri e colchoneros negli ...

sorteggio Champions - Allegri : “Chi ha ambizione non ha timore” : “Chi ha ambizione, non ha timore“. Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha commentato sul suo account Twitter l’esito del Sorteggio degli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon ha messo l’Atletico Madrid sulla strada dei bianconeri, tra i favoriti a conquistare la finale che quest’anno si disputerà proprio nello stadio dei colchoneros, il Wanda Metropolitano. L’andata ...

Allegri dopo i sorteggi Champions : 'Chi ha ambizione - non ha timore' : 'Chi ha ambizione, non ha timore'. Massimiliano Allegri commenta così, su Twitter, il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League che vedrà la sua Juventus sfidare l'Atletico Madrid.

sorteggio Champions League : sarà Atletico Madrid-Juventus e Roma-Porto : Sorteggio Champions League LIVE – Ecco il quadro completo del Sorteggio di Champions League valido per gli ottavi di finale. sarà -Juventus e Roma-. Un doppio impegno complicato per le italiane, ma grande ottimismo. Ecco il quadro completo: Schalke 04- Manchester City Atletico Madrid-Juventus Manchester United- PSG Tottenham-Borussia Dortmund Lione-Barcellona Roma-Porto Ajax-Real Madrid Liverpool-Bayern Monaco […] L'articolo ...

Roma - Totti commenta il sorteggio di Champions : “siamo stati fortunati a pescare il Porto” : Francesco Totti, dirigente della Roma, ha parlato del sorteggio di Champions League che vedrà i giallorossi affrontare il Porto “Miglior sorteggio possibile? Diciamo che siamo stati abbastanza fortunati guardando le altre possibili avversarie. ma non sottovalutiamo il Porto: è primo nel suo campionato, ha vinto il girone. E in campo poi i pronostici non contano nulla. Da ora a febbraio abbiamo due mesi di tempo per ritornare noi ...

