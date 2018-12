I costi economici e politici del “ping pong” gialloverde sulla Manovra

ilfoglio

: I reati contro la pubblica amministrazione hanno dei costi economici enormi per gli italiani ed è arrivato il momen… - Mov5Stelle : I reati contro la pubblica amministrazione hanno dei costi economici enormi per gli italiani ed è arrivato il momen… - OuatRoberta : @lovingamy29 È importante, credimi. Io prima inizierei a vedere i loro lavori se hanno un profilo social, se fanno… - Fiorelibero411 : RT @BiondiBJ: @grandefreddo @valy_s @matteosalvinimi @luigidimaio Nel merito. Il numero non è elevato. Come rapporto numero di parlamentari… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Caludio Cerasa, il direttore del Foglio, ospite di Omnibus su La7, spiega che “il costo per l'Italia del 'ping pong' tra Commissione europea e governo Conte, prima ancora che politico, è economico: in questi due mesi sono stati creati danni forse irreversibili all'economia italiana. So