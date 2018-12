“I carboidrati la sera fanno ingrassare” | tutte le fake news a tavola

dilei

(Di lunedì 17 dicembre 2018) “Ilaingrassare”: quante volte ci siamo sentite ripetere questa frase, rinunciando ad un piatto di pasta a cena.In realtà si tratta di unaalimentare. Molti infatti si rifiutano di assumere ia cena, con la convinzione che questo favorisca il dimagrimento. In realtà ciò che conta è il condimento che scegliamo per la nostra pasta (o il pane), ma soprattutto la quantità che assumiamo. Una porzione esagerata, se consumata a pranzo piuttosto che poco prima di andare a dormire, sarà comunque deleteria per la dieta, poco importa l’orario.Si tratta di una regola che vale per tutti gli alimenti e che ci porta a smentire un’altra celebre: digiunare dopo le 19 fa dimagrire. Se l’avete fatto sino ad oggi, con la convinzione di tornare in forma in breve tempo e depurare l’organismo, rimarrete deluse. ...