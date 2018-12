Huawei P20 | Mate 10 e Mate RS dovrebbero ricevere Android 9 Pie a partire da domani

Chiamata finale per Natale con Huawei P20 e OnePlus 6T : crollo prezzo oggi 15 dicembre : In questo particolare periodo storico le offerte più interessanti per chi vuole acquistare un nuovo smartphone giungono quasi sempre da Amazon e GearBest, come abbiamo osservato pochi giorni fa e, soprattutto, come potremo notare oggi attraverso il prezzo applicato a smartphone del calibro di Huawei P20 e OnePlus 6T. A poco più di una settimana dalle festività natalizie, chi intende fare o farsi un regalo può prendere pertanto come punto di ...

Colpo di scena EMUI 9.0 su Huawei P20 e P20 Pro in distribuzione globale - le ultimissime al 14 dicembre : Con qualche giorno di anticipo rispetto ad una prima tabella di marcia, EMUI 9 (insieme ad Android 9 Pie) è in distribuzione su Huawei P20 e P20 Pro globalmente. Non stiamo dunque parlando di un rilascio relegato solo alla madre patria del produttore asiatico, ossia la Cina, ma ad un prima distribuzione che interesserà ben presto i tanti mercati in cui il brand opera. La lieta novella in merito all'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei P20 e P20 ...

Natale super col volantino MediaWorld per Huawei P20 Lite - ZenFone 5 e OnePlus 6T a prezzo super : Gli utenti che stavano aspettando il volantino MediaWorld per prendere le ultime decisioni in vista degli acquisti di Natale, probabilmente da oggi 14 dicembre avranno la spinta decisiva, almeno stando al prezzo che è stato fissato per smartphone Android come i vari Huawei P20 Lite, Asus ZenFone 5 e OnePlus 6T. A poco più di una settimana dal nostro ultimo punto della situazione riguardante la nota catena, infatti, tocca soffermarsi su una ...

Esaltante Huawei P30 Pro lato fotocamera : P20 Pro del tutto superato : Nella giornata di ieri vi avevamo anticipato quanto grande sarà la fotocamera di Huawei P30 Pro: oggi calchiamo ancora di più la mano dandovi qualche dettaglio aggiuntivo sulla componente hardware di cui potrebbe disporre il prossimo top di gamma del produttore cinese. Stando a quanto riportato da 'PhoneArena.com', il device incorporerà il sensore IMX607, non ancora annunciato da Sony, capace di una risoluzione massima di 38MP. Il tiratore ...

Huawei P20 Pro Modificare - ritagliare - ruotare - sfocare una foto : Modificare le foto su Huawei P20 Pro. Aggiungere effetti speciali, ruotare creare mosaici e molto altro su una foto scattata con il telefono Android Huawei.

Sotto l’albero l’irresistibile prezzo Huawei P20 - P20 Lite e Pro con Wind : a partire da 3 euro al mese : Natale, tempo di regali: l'ultimissimo prezzo Huawei P20, P20 Lite e Pro con Wind nelle soluzioni in abbonamento a rate risulta essere molto conveniente e in questo articolo, vi segnaleremo quanto sia più appetibile dell'acquisto degli stessi device in una soluzione unica. La promozione dell'operatore arancione relativa al telefono incluso con le offerte telefoniche, è oggetto di una campagna SMS delle ultime ore, ma pure presente sul sito del ...

Smartphone Android in offerta oggi 12 dicembre : LG G6 - Huawei P20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy A8 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta LG G6, Xiaomi Mi A2 Lite, Huawei P20, Samsung Galaxy S9 Plus e Samsung Galaxy A8 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 12 dicembre: LG G6, Huawei P20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A8 (2018) e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Senza rivali la fotocamera per Huawei P30 Pro : foto e dettaglio che fa la differenza con il P20 Pro : Manca ancora qualche settimana al countdown ufficiale riguardante la presentazione dei nuovi Huawei P30 Pro e degli altri device appartenenti a questa famiglia. Tuttavia, oggi 12 dicembre è possibile già prendere in esame qualche anticipazione ufficiosa che potrebbe fare la differenza per il pubblico, soprattutto in riferimento al pubblico che si aspetta tanto dal produttore cinese in merito allo sviluppo della fotocamera. Tutto nasce da una ...

Huawei P20 Pro come trasformare le foto in un video : Regalare i momenti più belli creando un video con le foto più belle che avete scattato con il vostro telefono Android Huawei p20 Pro.

Regali di Natale su GearBest : Huawei P20 Lite - Honor 10 e Xiaomi Mi 8 l’11 dicembre : Con l'avvicinarsi del Natale starete senz'altro cercando l'offerta giusta: GearBest ben si presta alla cosa, proponendo degli sconti sul prezzo Honor 10, Huawei P20 Lite e Xiaomi Mi8 (in realtà i prodotti in promozione sono anche altri, ma questi ci sono parsi i più interessanti, almeno a nostro giudizio). Partiamo proprio da Honor 10, versione globale con 4GB di RAM e 128GB di ROM, nella nuance Phantom Green: lo smartphone è in vendita ...

La realtà aumentata arriva finalmente su Huawei P20 Lite : tutti i plus di Google ARCore : Emergono anche oggi 10 dicembre alcune novità estremamente interessanti per gli utenti che hanno deciso di puntare su un Huawei P20 Lite in questi mesi, o che in alternativa pensano di farlo a stretto giro dopo avervi parlato nella giornata di ieri di un nuovo abbassamento del suo prezzo in Rete. Secondo le informazioni trapelate nelle ultimissime ore, infatti, possiamo dire che la realtà aumentata sia sbarcata una volta per tutte anche a bordo ...

Huawei P20 Pro Attivare autoscatto fotocamera : Scattare una foto con autoscatto con Huawei P20 Pro La guida con le istruzioni per Attivare l'autoscatto sul telefono Android Huawei P20 Pro.

Fanno la differenza Huawei P20 Lite - OnePlus 6 e 6T il 9 dicembre coi prezzi Amazon e GearBest : Sono davvero allettanti alcune offerte disponibili oggi 9 dicembre in Rete, soprattutto per chi cerca smartphone molto popolari in Italia come Huawei P20 Lite, OnePlus 6 e OnePlus 6T. Budget differenti, ma per ognuno di questi tre device siamo realmente al cospetto di promozioni Amazon o GearBest estremamente interessanti. Insomma, difficilmente li troverete a prezzi più bassi fino al periodo natalizio rispetto a quelli odierni, a seconda delle ...

Imperdibili offerte sotto l’albero di Trony : Samsung Galaxy S9 - Huawei P20 Lite e P Smart : Col Natale ormai alle porte è naturale che arrivino anche le offerte sotto l'albero di Trony, valide solo online fino al 13 dicembre (alcuni prodotti, quelli evidenziati, prevendono la consegna gratuita; per tutti gli altri, invece, varranno le condizioni del rivenditore, che vi invitiamo a consultare prima di concludere il vostro acquisto). Stavate cercando l'offerta giusta per mettere finalmente le mani sul Samsung Galaxy S9? Il modello ...