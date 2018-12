Hideo Kojima | quando ho fondato Kojima Productions avevo solo il logo

Kanye West sta cercando di incontrare Hideo Kojima : Il celebre rapper Kanye West è alla ricerca dell'altrettanto celebre game designer Hideo Kojima, riporta IGN.A New York, il rapper ha twittato: "Hideo Kojima si trova a NY. Dobbiamo vederci. Qualcuno sa dove si trova adesso o come posso contattarlo?"Kojima con ogni evenienza si trovava a NY per un qualche motivo legato a Death Stranding, e Kanye West le ha provate tutte per trovarlo. Cosa avrà da dirgli?Read more…

Hideo Kojima e Death Stranding salteranno i The Game Awards 2018? : Quando ci si trova alle prese con il buon Hideo Kojima bisogna sempre valutare attentamente le dichiarazioni, i tweet e le parole utilizzate o non utilizzate. Che si ami o meno il lavoro del papà di Metal Gear non si può negare la sua notevolissima abilità comunicativa e la capacità di alimentare un hype davvero considerevole.La sua presenza ai The Game Awards 2018 che si terranno alle 2:30 (ore italiane) della giornata di domani, 7 dicembre, ...

Hideo Kojima spreca tempo sui social al posto di lavorare a Death Stranding? : Hideo Kojima è molto attivo sui social network, infatti lo vediamo sempre condividere messaggi e immagini tra Twitter, Instagram e Facebook, ma oltre a questo sappiamo Kojima essere anche un appassionato di cinema nonché un lettore, dopotutto un creativo deve sempre mantenere la mente stimolata per elaborare e produrre contenuti originali, ma la domanda sorge spontanea, e a fargliela sono stati alcuni fan.Alcuni appassionati si sono infatti ...

Hideo Kojima : creare videogiochi è come essere uno chef : Hideo Kojima, ormai lo saprete, è una personalità abbastanza singolare nell'industria e questo è stato confermato dal suo ultimo tweet, dove paragona il lavoro della creazione di videogiochi a quello di uno chef.Nello specifico, Kojima afferma che, come uno sviluppatore, uno chef ha il compito di bilanciare ingredienti, creare il menù e aggiustare il tutto affinché il piatto sia gradito."creare videogiochi è come cucinare. Uno chef decide il ...

Spuntano su Twitter le foto di un incontro tra Hideo Kojima e Gabe Newell : Hideo Kojima e Gabe Newell sono considerati personaggi chiave dell'universo videoludico, il primo per aver creato una delle migliori saghe di sempre (Metal Gear ovviamente) e il secondo per aver rivoluzionato il sistema del digital delivery con Steam.Come riporta PCGamesN, sembra che oggi questi due colossi si siano incontrati, a testimoniarlo sono le foto dell'incontro pubblicate su Twitter dallo stesso Kojima. Inutile dire che sono subito ...