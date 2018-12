Grecia | ordigno esplode davanti alla sede di Skai Tv e del quotidiano Kathimerini

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Ha provocato ingenti danni materiali ma nessuna vittima l’esploso la notte scorsa ad Atene,della tv privatae di uno dei quotidiani più importanti del Paese. In particolare sono stati colpiti il terzo e quarto piano dell’edificio, proprio dove si trovano gli uffici del giornale. Secondo quanto riporta lo stesso, la bomba era all’interno di uno zaino posizionato sulla ringhiera del corridoio, di fronte all’edificio. Al momento non ci sono rivendicazioni. Per la ministra per l’ordine pubblico Olga Gerovasili è un “attaccodemocrazia, fortunatamente non ci sono stati feriti”. Sul caso sta indagando l’anti-terrorismo, secondo cui dentrozaino sono stati posizionati circa dieci chili di esplosivo.La deflagrazione – avvertita in un perimetro di decine di metri – è ...