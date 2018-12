Google senza vergogna continua ad esaltare siti di fake news

Come usare Android senza account Google : Internet mette a disposizione servizi e funzionalità alternativi a cui fare affidamento nel caso in cui non voleste affidare i dati personali a Google per questione di privacy. Nelle successive righe, quindi, vi spiegheremo Come leggi di più...

Google testa auto senza guidatore sulle strade della California : Gli Stati Uniti d’America guardano al futuro. La divisione auto autonome di Google ha ottenuto il primo permesso di testare

Google - via libera auto senza guidatore : 3.30 La divisione auto autonome di Google, ottiene il primo permesso di testare macchine senza guidatore sulle strade della California. Al momento 60 società hanno il permesso di provare su strada auto autonome, ma Waymo e' la prima ad ottenere quello per testare macchine senza il guidatore di sicurezza. "La California lavora a questo passo da anni, e continuerà ad avere la sicurezza pubblica in mente mentre questa tecnologia si evolve", ha ...

Gli smartphone Android senza Ricerca Google avranno Voice Action Services : Voice Action Services è l'applicazione sviluppata da Google per i dispositivi Android europei che saranno privi di Ricerca Google e quindi di Google Assistant. L'articolo Gli smartphone Android senza Ricerca Google avranno Voice Action Services proviene da TuttoAndroid.

Come usare Android senza un account Google : (Foto: flickr.com / Rob Bulmahn) Per sfruttare in tutta comodità i servizi e le funzionalità offerte da Android, Google richiede che le persone ricorrano ad un account Google. In realtà si tratta di un’opzione a cui molti si adeguano perché comoda, facile e praticamente pronta all’uso. Tuttavia si può usare Android senza account Google. Ecco Come. Perché usare Android senza account Google? Che Big G utilizzi Android Come trampolino ...

Con Google Assistant sarà possibile regolare le tende motorizzate e fare shopping senza fatica : Google Assistant continua ad espandersi nel settore in costante crescita della smart home e una delle ultime "conquiste" è il supporto alle soluzioni di Lutron L'articolo Con Google Assistant sarà possibile regolare le tende motorizzate e fare shopping senza fatica proviene da TuttoAndroid.

Un web più sicuro : Google darà vita a un kit che offrirà strumenti utili per utilizzare internet senza rischi : Dopo l’ampliamento del Safety Center, un portale molto utile che contribuisce a salvaguardare la sicurezza degli utenti, di cui abbiamo già parlato qui, […] L'articolo Un web più sicuro: Google darà vita a un kit che offrirà strumenti utili per utilizzare internet senza rischi proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL senza LED di notifica : addio ad un’altra pietra miliare degli smartphone? : Google Pixel 3 e Pixel 3 XL non hanno il LED di notifica: se ne va un'altra pietra miliare degli smartphone, e arriva un'altra scelta discutibile sui nuovi dispositivi di Google. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL senza LED di notifica: addio ad un’altra pietra miliare degli smartphone? proviene da TuttoAndroid.