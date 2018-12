Google Fotocamera con Night Sight è disponibile anche per Honor Play e Huawei Mate 10 10

Google Fotocamera fa rivivere gli ultimi top di gamma di LG! : Fotocamera Google fa rivivere LG V20, V30, V35 e G6: scatti incredibili grazie per questi quattro smartphone grazie al porting dell'apk. L'articolo Google Fotocamera fa rivivere gli ultimi top di gamma di LG! proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 : alcune unità affette da “errore irreversibile” nella fotocamera : Una delle punte di diamante del nuovo Google Pixel 3 è certamente la sua fotocamera, ma la crescente lista di bug che affliggono il dispositivo inizia ad avere il suo peso. È da un po’ di tempo che leggi di più...

Google Fotocamera riceve l’autofocus predittivo e il Motion Metering sui Pixel e Pixel 2 : Sono arrivate altre funzionalità interessanti di Google Fotocamera sbarcate di recente con il lancio di Google Pixel 3 e 3 XL. E queste ultime arrivano tramite vie terze direttamente ai Pixel di prima e seconda generazione grazie a un aggiornamento che introduce il Motion Metering e l'autofocus predittivo, in inglese Autofocus Tracking. L'articolo Google Fotocamera riceve l’autofocus predittivo e il Motion Metering sui Pixel e Pixel 2 ...

Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile : anche Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Global Stabile possono provare Google Fotocamera con Night Sight, a patto di avere i permessi di root sbloccati. L'articolo Google Fotocamera arriva anche su Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 con MIUI 10 Stabile proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 supportano Google Fotocamera con un recente aggiornamento : Xiaomi Mi MIX 2S e Xiaomi Mi 8 sono ora in grado di eseguire correttamente Google Fotocamera, anche nella recente versione dotata di Night Sight. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S e Mi 8 supportano Google Fotocamera con un recente aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Night Sight arriva su Google Fotocamera mentre continuano i lavori per Time Lapse : Night Sight. la funzine che migliora la qualità degli scatti notturni, arriva su Google Fotocamera, mentre ci sono nuovi segni dell'imminente arrivo di Time Lapse. L'articolo Night Sight arriva su Google Fotocamera mentre continuano i lavori per Time Lapse proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia Night Sight per i Google Pixel : in roll out tramite Google Fotocamera : Google Fotocamera sta per accogliere la modalità Foto notturna su tutte e tre le generazioni di Google Pixel e Pixel XL: Google fornisce alcune indicazioni sul suo funzionamento e suggerimenti per ottenere scatti incredibili. L'articolo Google annuncia Night Sight per i Google Pixel: in roll out tramite Google Fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono un porting di Fotocamera Google con Night Sight : Anche POCOPHONE F1 e Xiaomi Mi 8 ricevono un porting funzionante di Fotocamera Google con la funzione Night Sight. L'articolo Xiaomi Mi 8 e POCOPHONE F1 ricevono un porting di Fotocamera Google con Night Sight proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi con la MIUI 10 11.8 supporta Fotocamera Google : Buone notizie per i possessori di smartphone Xiaomi, la cui apprezzata interfaccia utente potrebbe finalmente supportare Fotocamera Google L'articolo Xiaomi con la MIUI 10 11.8 supporta Fotocamera Google proviene da TuttoAndroid.

Problemi alla fotocamera per alcuni Google Pixel 3 mentre è in arrivo il fix per il bug delle notifiche di Pixel Stand : Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di utenti che lamentano malfunzionamenti della fotocamera dei Google Pixel 3 e Pixel 3 XL L'articolo Problemi alla fotocamera per alcuni Google Pixel 3 mentre è in arrivo il fix per il bug delle notifiche di Pixel Stand proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera : I processori della serie Exynos, progettati e costruiti in casa da Samsung, sono sempre stati all’avanguardia e in grado di tener testa ai […] L'articolo Samsung Galaxy S10 dovrebbe seguire le orme dei Google Pixel con un processore dedicato alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Fotocamera Google Pixel 3 : come averla : L’app Fotocamera realizzata da Google ha più volte dimostrato di poter fare miracoli con sensori inizialmente non proprio prestanti. Con l’arrivo dei nuovi Pixel 3, anche l’app in questione ha ricevuto un massiccio aggiornamento che leggi di più...

Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 : Uno sviluppatore ha creato un porting della Google Fotocamera 6.1, quella vista su Google Pixel 3 e Google Pixel 3 XL, per OnePlus 6. L'articolo Disponibile un porting stabile della Google Fotocamera 6.1 per OnePlus 6 proviene da TuttoAndroid.

Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus - 8 - 6.1 e 6.1 Plus (download APK) : La Modalità Night Sight di Google sta già "girando" su vari smartphone e nelle scorse ore all'elenco dei modelli supportati si sono aggiunti i Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus L'articolo Google Fotocamera con Google Night Sight sbarca sui Nokia 7 Plus, 8, 6.1 e 6.1 Plus (download APK) proviene da TuttoAndroid.