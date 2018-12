Google Assistant avviserà gli utenti se prevede possibili ritardi dei voli

Google Assistant testa una nuova barra di navigazione e aggiunge nuove funzioni : Google Assistant sta testando una nuova interfaccia di navigazione, aggiunge sveglie musicali e un gioco da tavolo intelligente. L'articolo Google Assistant testa una nuova barra di navigazione e aggiunge nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant scommette sulle notizie audio : playlist personalizzate di news già in fase di test : Google Assistant si prepara a dare il benvenuto alle notizie vocali giornalistiche. La casa di Mountain View ha iniziato a provare un nuovo sistema che dovrebbe garantire lo sviluppo di un settore attualmente presente soltanto in modo embrionale sul proprio assistente vocale. Sono già aperte le iscrizioni per partecipare e avviati i primi test.

Unieuro abbraccia Google Assistant e "apre" al dialogo : Unieuro si avvicina sempre di più ai suoi clienti e arriva su Google Assistant. Grazie all'assistente virtuale ora è possibile dialogare con il bot di Unieuro per ricevere informazioni.

Google Maps sta ricevendo una versione ottimizzata di Google Assistant : Google Maps sta ricevendo una versione ottimizzata di Google Assistant, che compare nella parte bassa della schermata di navigazione.

Google Assistant corre verso il Natale con alcuni nuovi comandi (per il momento solo in inglese) : Adesso Google Assistant non solo si mostra più felice nel momento in cui ci si approccia con cortesia, ma ha guadagnato delle capacità in vista del Natale

LG - ecco lo smart display con Google Assistant : Dopo il Portal di Facebook continua a espandersi il comparto dei dispositivi che alle potenzialità degli speaker aggiungono i display. Il colosso sudcoreano punta sull'audio

Siri aggiunge una scorciatoia a Google Assistant : Nella guerra degli assistenti vocali, Apple con Siri è stata la prima azienda a proporre un prodotto del genere disponibile per tutti i propri clienti. Dopo alcuni anni di monopolio incontrastato, ma con crescita e leggi di più...

LG lancia il suo speaker intelligente con Google Assistant integrato : LG ha presentato ufficialmente il suo primo speaker intelligente con display touchscreen e Google Assistant integrato.

Presa wifi smart Wi-Fi compatibile Alexa e Google Assistant controllo vocale : Koogeek Wi-Fi la Presa elettrica Wi-Fi per Alexa e Google Assistant con controllo vocale controllo consumo elettrico programmabile accensione e spegnimento e funzione di timer.

Google Assistant permette di aggiungere metodi di pagamento in Italia : Google Assistant Payments è arrivato in Italia! Nella sezione Pagamenti di Google Assistant è ora possibile aggiungere un metodo di pagamento, un indirizzo di consegna e impostare il metodo di approvazione di sicurezza.

Google Assistant è pronto a rendere più semplici le prossime festività : Google Assistant si prepara a semplificare la vita degli utenti durante le prossime festività invernali, con tante nuove funzioni.

L'app Google 8.49 beta prepara il collegamento tra automobili e Google Assistant - il download automatico in Google Podcasts e altro : Il codice contenuto nell'apk della versione 8.49 dell'app Google evidenzia che Big G sta lavorando sul collegamento di auto compatibili con Google Assistant e sulla possibilità di condividere le raccolte, mentre altre funzionalità in fase di sviluppo includono il download automatico in Google Podcast e una cronologia di Google Lens.

Sonos rimanda al 2019 il supporto a Google Assistant : Nelle scorse ore Sonos ha reso noto che non sarà possibile mantenere la promessa di portare il supporto a Google Assistant entro la fine del 2018