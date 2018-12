Golf – La BBC premia Francesco Molinari | l’azzurro nominato “World Sport Star of the Year

sportfair

: Bbc, Molinari sportivo 2018 non inglese. E' il primo italiano a riuscirci 'riconoscimento irreale' -->… - Agenzia_Ansa : Bbc, Molinari sportivo 2018 non inglese. E' il primo italiano a riuscirci 'riconoscimento irreale' -->… - windvic : RT @AnsaGolf: Bbc, Molinari sportivo 2018 non inglese. E' il primo italiano a riuscirci 'riconoscimento irreale' --> -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)Worldof the2018 dalla BBC. Le parole delista azzurro dopo lo splendido riconoscimento Proseguono i riconoscimenti pera coronamento del suo straordinario 2018. Dopo la nomina “ista dell’Anno 2018” e Membro Onorario da parte dell’European Tour, per il campione azzurro arriva anche il prestigioso premio della BBC comeof the2018”.“Non riesco ancora a credere di aver ricevuto un premio così importante dalla BBC – ha commentato– Mi sembra irreale. Questi riconoscimenti mi danno una grande carica e rappresentano un punto di partenza per lavorare ancora di più nel 2019. È stata una stagione fantastica e sono felice di poter festeggiare tutti i miei successi in Italia il 19 dicembre a Roma, dove avrò l’onore di ricevere il Collare d’Oro nella cerimonia del CONI e poi ...