Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv | azzurri fuori agli ottavi! | CdM sci

Sci Alpino – Slalom Gigante parallelo - in Alta Badia nessun azzurro ai quarti : Moelgg e De Aliprandini si fermano agli ottavi : Delusione azzurra agli ottavi di finale dello Slalom gigante in Alta Badia: Moelgg e De Aliprandini fuori dai quarti di finale Due azzurri su tre superano il primo turno del gigante parallelo dell’Alta Badia. Manfred Moelgg batte senza problemi Matthias Mayer dominando la prima manche, che chiude in vantaggio di 45 centesimi, e gestendo sapientemente il gap nella seconda senza rischiare. Luca De Aliprandini fa fuori un altro ...

Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv : i numeri delle tre scorse edizioni - CdM sci - : Diretta Gigante parallelo Alta Badia streaming video e tv, orario e risultato live della gara sulla Gran Risa , Coppa del Mondo di sci 17 dicembre, .

Sci alpino – Si torna in pista oggi pomeriggio : alle 18.15 tre azzurri in gara nel Gigante parallelo sulla Gran Risa : alle 18:15 il gigante parallelo sulla Gran Risa: ai sedicesimi Tonetti-Jansrud, Moelgg-Mayer e De Aliprandini-Kriechmayr Partiranno tutti sul tracciato rosso i tre azzurri impegnati stasera nel gigante parallelo in Alta Badia. sulla Gran Risa seconda gara consecutiva dopo lo slalom gigante di domenica che ha visto la netta vittoria di Marcel Hirscher: al via (ore 18:15, diretta tv Raisport ed Eurosport1) ci saranno trentadue atleti e ...

Sci alpino - Gigante parallelo Alta Badia 2018 : il tabellone. Hirscher favorito - finale con Kristoffersen? Gli italiani ci provano : Prosegue senza sosta il fitto calendario di gare pre-natalizie per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino, gli uomini rimangono in Italia per il Gigante parallelo dell’Alta Badia (lunedì 17 dicembre, ore 18.15): sulla Gran Risa andrà in scena la prima prova stagionale in questo format. Al tabellone a eliminazione diretta partecipano 32 sciatori, il primo turno (sedicesimi di finale) si disputa con manche di andata e ...

Sci alpino - il tabellone del Gigante parallelo dell’Alta Badia : tutti gli accoppiamenti. Programma - orario e tv : Lunedì 17 dicembre (ore 18.15) si disputerà il gigante parallelo maschile dell’Alta Badia, si tratta della prima prova stagionale in questo format di gara per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. In base ai vari piazzamenti in classifica è stata disegnato un tabellone a eliminazione diretta: 32 atleti si affronteranno in sfide di andata-ritorno ai sedicesimi di finale, poi si passerà agli ottavi di finale dove ci si ...

Sci alpino - lunedì il Gigante parallelo in Alta Badia : in gara Moelgg e De Aliprandini : Sulla Gran Risa è la volta del gigante parallelo, per l’Italia in gara Manfred Moelgg e Luca De Aliprandini Il gigante parallelo dell’Alta Badia è già diventato un appuntamento tradizionale della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Il lunedì della Gran Risa è il momento delle sfide dirette, alla quale prendono parte i primi 16 della startlist del gigante, i primi quattro della startlist generale e, a scalare, i primi 12 ...

Snowboard – Che spettacolo Roland Fischnaller : l’azzurro si impone nel Gigante parallelo di Cortina : L’Italia trionfa ancora nel parallelo: Roland Fischnaller vince il gigante parallelo di Cortina Una vittoria al bacio, quello che Roland Fischnaller stampa in diretta tv sulle labbra della fidanzata. Lo Snowboard regala un altro trionfo all’Italia ed è quello del campione altoatesino che si impone nel gigante parallelo di Cortina due giorni dopo il successo Nadya Ochner a Carezza. Nella seconda tappa italiana consecutiva ...

Snowboard - quattro azzurri staccano il pass per le finali dello slalom Gigante parallelo di Carezza : Opening di Coppa del mondo di parallelo a Carezza, quattro azzurri superano le qualificazioni: Fischnaller c’è, derby March-Felicetti agli ottavi L’Italia avrà quattro rappresentanti, una donna e tre uomini, nelle finali dello slalom gigante parallelo di Snowboard, prima tappa di Coppa del mondo in corso a Carezza, sulla pista Prà de Tori. Nelle qualificazioni della gara femminile ha superato il turno Nadya Ochner col sesto ...