Giaccherini | ' Inter | Conte tra i migliori allenatori sul mercato'

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Emanuele, il forte centrocampista del Chievo Verona non ha dubbi: Antonioè uno deisul. Lo stesso campione ha parlato così nel corso della trasmissione 'La Domenica Sportiva', dove era ospite. Proprio, forse a fine stagione, potrebbe arrivare all'. L'allenatore è stato infatti un nome, tra i tanti, che sono circolati nell'ambiente meneghino in questi giorni di rumors di. Probabilmente anon dispiacerebbe un eventuale trasferimento a Milano, ma ancora tutto è da vedere. Detto ciò, il calciatore ha comunque speso parole di elogio nei confronti del mister Luciano Spalletti, ma anche di, per lui uno dei, come detto in precedenza.è stato già allenato daIn casa nerazzurra si vocifera di un possibile cambio alla guida tecnica della squadra, certamente non immediato, ma che potrebbe ...