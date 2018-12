blogitalia.news

: Gasparri: su “Casaleggio Associati e Rousseau”Pronto Esposto - #Gasparri: #“Casaleggio #Associati - zazoomblog : Gasparri: su “Casaleggio Associati e Rousseau”Pronto Esposto - #Gasparri: #“Casaleggio #Associati - ClaudioZavatti1 : Gasparri: su 'Casaleggio Associati e Rousseau'Pronto Esposto - Miti_Vigliero : M5S: Gasparri, esposto su attività Casaleggio associati e Rousseau -

(Di lunedì 17 dicembre 2018)ho preparato unsulle attività della Casaleggioe sull’ Associazione Rousseau Il Senatore di Forza Italia: «Si profilano conflitti, intrecci politici e contributi. Ne vedremo delle belle»«Ho già preparato unalla magistratura per segnalare, nell’auspicio che ne scaturiscano indagini e atti conseguenti, quanto si legge sulle attività della Casaleggioe sulla Associazione Rousseau. Già si profilano conflitti, intrecci politici e contributi, di società sia pubbliche che private. Ma con la nuova legge in arrivo questi profili saranno ancora più rilevanti. Ne vedremo delle belle. Un gruppo di avvocati-militanti ha studiato a fondo la situazione e lo sta facendo anche con le vicende della famiglia Di Maio. Così come sulle vicende abitative sardo-romane di una nota grillina. Sveglieremo le Procure dal loro strano letargo. È il nostro ...