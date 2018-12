Gasdotto Tap | falda inquinata e ulivi espiantati | 15 indagati per reati ambientali

Superperizia Gasdotto Tap - fissata l'udienza per l'ascolto dei periti : Gli specialisti nominati dal gip hanno depositato la Superperizia, in cui affermano che la normativa Seveso non va applicata.

Tap - il paese dei veti : doppia tegola per il Gasdotto : Viaggio nel mondo Tap /Il Cantiere Tap a San Foca Ora però la Procura ha chiesto ai Carabinieri, di qui l'ultimo sequestro dei documenti, di accertare se il cantiere sia stato o meno ...

Gasdotto - perquisite le sedi del Tap : tre indagati : Melendugno, Lecce, - I carabinieri del Noe hanno perquisito le sedi della Tap , che sta approntando l'approdo del Gasdotto che partirà dall'Azerbaijan e arriva a Melendugno, sequestrando poi una ...

Gasdotto Tap - il Tar del Lazio non sblocca il cantiere : restano fermi i lavori a San Basilio : Il consorzio aveva chiesto la sospensiva dell'ordinanza con la quale il sindaco di Melendugno aveva bloccato il prelievo dell'acqua dai pozzi nella zona del cantiere

Gasdotto Tap : Nuova inchiesta della Procura su presunto inquinamento delle acque : Bisognerà capire se il cantiere sia stato ben impermeabilizzato per evitare la perdita di sostanze pericolose nel terreno e nella falda.

Snam rassicura sul Gasdotto Tap : "Sarà pronto nel 2020" - ma la procura di Lecce apre la terza inchiesta sul cantiere : Si arricchisce di nuovi dettagli la vicenda del Tap in Salento. Dopo la protesta contro il governo da parte dei cittadini di Melendugno e l'interruzione dei lavori per il maltempo la Snam, azionista del progetto, conferma che l'impianto sarà "completato nel corso del 2020". L'iter per la costruzione dell'opera controversa andrà avanti, dunque, nonostante le proteste dei cittadini. "Il progetto - ha aggiunto l'amministratore ...

Gasdotto - su Facebook insulti e minacce contro i No Tap : "Sono gli attivisti Cinque Stelle" : Nel mirino il sindaco di Melendugno, la giornalista presa di mira dalla ministra Lezzi e il portavoce dei No Tap, che replica: "Non mi importa, ma Conte deve venire in Salento a spiegare"

Tap - quanto conviene costruire un Gasdotto da dismettere entro il 2050? : Se si vuole riconquistare il cuore delle persone e una coscienza collettiva responsabile, non si può nello stesso giorno titolare le prime pagine con il disappunto per le devastazioni climatiche e sferrare attacchi violenti a chi si oppone all’approdo di un ulteriore gasdotto sulla Penisola, oltre i sei già attivi. Bloccare la Tap riguarda una questione non certo locale, ma un passaggio essenziale della strategia energetica futura del Paese. ...

TAP - Federpetroli chiederà risarcimento danni se Gasdotto non va in porto : Federpetroli Italia è pronta a chiedere il risarcimento danni qualora il progetto del gasdotto Trans Adriatic Pipeline, TAP, non andasse in porto. "E' da anni che stiamo investendo e le aziende ...

Quanto costa realizzare il Tap - il Gasdotto che arriva in Puglia : Il tracciato del Tap Si scrive Tap, si legge “polemica”. Dopo molte campagne elettorali costruite dal Movimento 5 Stelle sul netto no alla costruzione della parte finale dell’opera nel territorio pugliese, il governo ha deciso che il gasdotto si deve fare. La sigla Tap sta per Trans-Adriatic Pipeline ed è un gasdotto che attraverso Turchia, Grecia e Albania, porterà approvvigionamenti di gas naturale all’Italia e in Europa. Le principali fonti ...

Tap - Conte insiste : “Le penali esistono - fermare il Gasdotto costerebbe tra i 20 e 35 miliardi” : Il presidente Conte insiste sull'esistenza delle penali per il blocco del gasdotto Tap: " Sul Tap chi sostiene che lo Stato italiano non sopporterebbe alcun costo o costi modesti non dimostra di possedere le più elementari cognizioni giuridiche. Se il Governo italiano decidesse adesso, in via arbitraria e unilaterale, di venire meno agli impegni sin qui assunti anche in base a provvedimenti legislativi e regolamentari, rimarrebbe senz'altro ...

Tap - protesta degli attivisti a San Foca contro il Gasdotto : bruciate tessere elettoriali e bandiere M5S : 'Il rapporto tra il cittadino elettore e i propri politici eletti del M5S si è incrinato in modo incredibile. Di Battista in campagna elettorale era in questa piazza e su questa panchina diceva che ...

Tap - al sit-in del movimento anti Gasdotto bruciata la bandiera del M5s : A Melendugno, in provincia di Lecce, manifestanti protestano contro la decisione del governo di proseguire con la...

TAP - SIT-IN A MELENDUGNO CONTRO M5S E Gasdotto/ Ultime notizie - Calenda : “Di Maio mente sulle penali” : Tap, Conte “Si farà o penali”. Ultime notizie, il ministro del lavoro, Luigi Di Maio conferma tutto “20 miliardi di euro di sanzioni”. SIT-IN a MELENDUGNO CONTRO il M5s: "traditori"(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 12:06:00 GMT)