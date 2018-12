Ftse Mib chiude a -1 | 15% | Saipem la peggiore di giornata

Andamento Future Ftse Mib del 17/12/2018 - ore 9.30 : Scambi sotto i livelli della vigilia per il FIB , mentre il derivato di Francoforte registra un ribasso più marcato. Il Future sul FTSE MIB ha aperto a quota 18.900, con una flessione dello 0,30% ...

Analisi Tecnica : Future Ftse Mib del 14/12/2018 : Chiusura del 14 dicembre Seduta debole per il derivato italiano , che ha ceduto terreno attestandosi in chiusura a 18.910. Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB rimane negativo. ...

Piazza Affari : Ftse Mib conto alla rovescia - sono ore decisive : Non a caso, per trovare la quadra tra M5S e Lega, c'è stato nella notte l'ennesimo vertice di Governo a quattro , ovverosia con il Premier Conte, il Ministro all'Economia Tria ed i due vicepremier ...

Andamento Future Ftse Mib del 14/12/2018 - ore 9.30 : Seduta in ribasso per il FIB , preannunciato dall'Andamento debole del derivato di Francoforte . Il Future sul FTSE MIB ha avviato la giornata a quota 18.865, in diminuzione dell'1,23%. Flessione ...