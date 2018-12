Frosinone | Longo verso l’esonero | ecco i candidati per la panchina dei ciociari

Frosinone - traballa la panchina di Moreno Longo : ecco i nomi dei possibili sostituti : Dopo la sconfitta interna con il Sassuolo, il presidente Stirpe valuta l’esonero di Longo: già individuati i nomi dei possibili sostituti Dieci sconfitte in campionato, otto punti e penultimo posto a meno cinque dalla zona salvezza. Il Frosinone è in piena crisi, prova ne è l’ennesimo ko subito in casa contro il Sassuolo, riuscito a violare lo Stirpe con il punteggio di 0-2. Una debacle che aumenta sempre più le probabilità di ...

Frosinone - Longo a un passo dall'esonero : si cerca il sostituto - ecco i nomi valutati : Dopo la contestazione dei tifosi al termine del match perso 2-0 contro il Sassuolo, il Frosinone ora pensa a cambiare allenatore. Il presidente Stirpe è deciso a esonerare Moreno Longo, che non è ...

Frosinone - vertice in corso : in bilico il futuro di Longo : Come riportato da Sky Sport, in questo momento all'interno dello stadio Benito Stirpe è in corso un vertice: il Frosinone sta decidendo il futuro del tecnico Moreno Longo dopo il ko contro il Sassuolo. Presenti il ...

Frosinone - altro ko e fischi : Longo ora rischia. L'allenatore non molla : 'Continuerò a lottare' : È giusto che il pubblico dopo una prestazione del genere fischi e contesti perché non ha visto ciò che si aspettava, ma stiamo parlando sempre di sport e ho visto come i ragazzi erano affranti nello ...

Frosinone - contestazione pesante allo “Stirpe” : Longo esonerato? : Al termine di Frosinone-Sassuolo, in cui i padroni di casa hanno subito l’ennesima sconfitta, è esplosa la contestazione dello “Stirpe”. I tifosi hanno sonoramente fischiato la squadra, accogliendone il rientro negli spogliatoi con parole pesanti. È la prima volta, nonostante i diversi passi falsi, che il pubblico si esprime senza mezzi termini nei confronti di una squadra che non riesce a svoltare, pur non difettando in ...

Napoli-Frosinone - le formazioni ufficiali : turnover massiccio per Ancelotti - Longo sceglie Pinamonti : Le formazioni ufficiali di Napoli-Frosinone – Il match delle 15 tra Napoli e Frosinone apre il sabato di Serie A. Ancelotti opera un consistente turnover in vista del decisivo impegno di Champions ad Anfield. Due gli esordi stagionali tra le file dei partenopei: in porta c’è Alex Meret, sull’out sinistro torna Ghoulam. Al centro della difesa, spazio al giovane Luperto accanto all’intoccabile Koulibaly. In mezzo, ...

Frosinone - Longo : “Lavoriamo per creare un modello” : Il tecnico del Frosinone, Moreno Longo, in occasione degli Italian Sports Awards di Nola ha analizzato ai microfoni all’Adnkronos il campionato in corso dove la Juventus la fa ancora da padrone ma dove non c’è nulla di scritto. “Campionato cresciuto di livello? Credo di sì, lo trovo decisamente più livellato, le squadre di vertice non hanno […] L'articolo Frosinone, Longo: “Lavoriamo per creare un modello” ...

Frosinone-Fiorentina - Longo : “Punto contro una squadra superiore” : Frosinone-Fiorentina, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio conquistato in extremis contro la Fiorentina: “Per noi è un pareggio molto importante che ci permette di allungare una striscia di risultati positivi e ci permette di fare punti anche con […] L'articolo Frosinone-Fiorentina, Longo: ...

Frosinone-Fiorentina - dalle 20.30 La Diretta Longo chiede continuità di risultati : Si apre di venerdì sera il programma della 12a giornata di Serie A con la sfida tra Frosinone e Fiorentina; i ciociari si sono rimessi in corsa per conquistare la salvezza grazie ai risultati delle ...

Frosinone - Longo "ora 3 punti in casa" : ANSA, - Frosinone, 8 NOV - "La Fiorentina è una delle squadre più interessanti del campionato -parola di Moreno Longo tecnico del Frosinone, alla vigilia della sfida allo Stirpe- ha giovani di valore ...

Serie A Frosinone - Longo : «Con la Fiorentina vogliamo cogliere l'opportunità» : Frosinone - Alla vigilia della sfida dello Stirpe contro la Fiorentina , Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa: "Non mi piacciono i numeri prima dei match - esordisce l'allenatore del Frosinone ...

Frosinone : Longo - meritavamo vittoria : ANSA, - PARMA, 4 NOV - Parma a quota 14, Frosinone sempre in zona rossa a quota 6. Il pareggio del Tardini muove così la classifica delle due neopromosse ma alla fine è il tecnico Moreno Longo ad ...