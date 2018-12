Forse slitta l' esame in Senato Si lavora alla riscrittura del testo

tg.la7

: RT @gNellerba: Il tempo passa, la plenaria conclusiva slitta, ma forse è perché il #rulebook del #ParisAgreement sarà pochino meglio delle… - paoloigna1 : RT @gNellerba: Il tempo passa, la plenaria conclusiva slitta, ma forse è perché il #rulebook del #ParisAgreement sarà pochino meglio delle… - RossellaSobrero : RT @gNellerba: Il tempo passa, la plenaria conclusiva slitta, ma forse è perché il #rulebook del #ParisAgreement sarà pochino meglio delle… - MarJungle : RT @gNellerba: Il tempo passa, la plenaria conclusiva slitta, ma forse è perché il #rulebook del #ParisAgreement sarà pochino meglio delle… -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Ecobonus fino a 6mila euro per le auto non inquinanti ed ecotassa solo per quelle extralusso. Le opposizioni insorgono. Il Pd: il governo spieghi in Aula -