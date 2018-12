motorinolimits

: Formula E: DS TECHEETAH in testa al campionato - BarbaraPremoli : Formula E: DS TECHEETAH in testa al campionato - MotoriNoLimits : Formula E: DS TECHEETAH in testa al campionato -

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Al termine della prima gara della nuova stagione diE, la DS E-TENSE FE19 del campione in carica Jean-Éric Vergne ha concluso l’E-Prix di Ad Diriyah in seconda posizione e il team è arrivato a un soffio del doppio podio con André Lotterer. I due piloti DSsono partiti in quinta e settima … L'articoloE: DSinalMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.