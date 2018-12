FONDATORE VINE TROVATO MORTO A NEW YORK Colin Kroll | forse overdose da stupefacenti

Muore a 35 anni Colin Kroll - co-FONDATORE delle app Vine e HQ Trivia : Nell’ultimo decennio si è assistito al vero e proprio boom della cosiddetta app economy, che ha visto la nascita di applicazioni di ogni genere che danno vita ad un mercato in continua espansione, complice l’enorme diffusione degli smartphone. Spesso si parla di applicazioni che in breve tempo riescono ad ottenere un enorme successo, dando vita a dei veri e propri fenomeni virali. Spesso dietro alla nascita di queste realtà, si ...

Colin Kroll - coFONDATORE di Vine - è morto a 34 anni. Sconosciute le cause : Il cofondatore di Vine e della app di giochi HQ Trivia Colin Kroll è stato trovato morto ieri nel suo appartamento a New York. Aveva 34 anni. La polizia ha detto alla Nbc che il decesso è probabilmente dovuto a un overdose di droga. Kroll aveva cofondato il servizio di video Vine, acquisito nel 2012 da Twitter e ora chiuso. In settembre era stato nominato amministratore delegato di HQ Trivia.La sua fidanzata allarmata aveva chiesto ...

