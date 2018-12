Felice Pulici veniva alle prove dello spettacolo su Maestrelli

ilnapolista

OfficialSSLazio : ?? Il primo Scudetto per sempre tra le tue mani, il tuo ricordo per sempre nei nostri cuori Ciao Felice ?? ?? - DiMarzio : E' morto Felice #Pulici, portiere del primo scudetto della #Lazio

(Di lunedì 17 dicembre 2018) Falli da dietro – Commento alla 16esima giornata Passata è la tempesta. La settimana più nera delle italiane in Europa è passata. Si torna a casa.Presi a botte in Svizzera da una squadretta che ha nome “I ragazzini”, gli ergastolani rientrano in Italia per il Derby e la sfangano alla solita maniera.Giocando di palta. E con una cometa di polemiche che manco la stella di Betlemme.Il Gallo è chiaramente spostato in area da Matuidi al momento d’incornare.Era rigore?Zaza viene letteralmente preso e sbattuto a terra a due mani in area da Alex.Era rigore?Serve ancora parlare di Var acceso o spento a comando?Insomma ergastolani inarrestabili o da arrestare?Ma fate un po’ come vi pare.Io non ho visto una mazza.Quella robaccia regolarmente s’inceppa. Manda immagini sfocate. Con ritardi da funicolari. È l’ultima presa in giro. Domani ...